Champions Cup. Les Français qui se déplacent, le Munster qui reçoit ? On répond à vos questions sur le tirage au sort

On répond à vos questions sur le dernier tirage au sort des huitièmes de finale de Champions Cup. Pourquoi l'UBB ou le Munster reçoivent, alors que Lyon ou Toulouse se déplacent ?

Les 7 clubs français sont donc fixés qualifiés. Hier le tirage au sort des huitièmes de finale de Champions Cup a donc été dévoilé et nos formations tricolores qualifiées ont connu des fortunes diverses, avec notamment cinq déplacements en perspective. Si le Racing ou l'UBB recevront, des clubs invaincus comme La Rochelle ou Toulouse devront se déplacer respectivement à Gloucester et au Munster. Ce qui a suscité bon nombre d'interrogations parmi nos lecteurs. Nous avons donc décidé de répondre à vos questions qui globalement se rejoignaient autour de cette incompréhension, et de clarifier la situation sur un règlement il est vrai, étrange.

Il y a-t-il quelqu'un d'avisé pour m'expliquer pourquoi Lyon et Toulouse se déplacent en 8e alors qu'ils sont mieux classés qu'Exeter ou le Munster qui, eux, reçoivent ? (Je dois avouer que je n'y comprends rien...)

Il est vrai que cela a de quoi étonner. En réalité, la réponse est simple même si elle peut paraître totalement lunaire. L'EPCR privilégie les équipes ayant disputées leurs deux rencontres, au milieu de cette cascade de report liée à la pandémie de Covid-19 comme elle le déclarait sur son site : ''Les équipes qui ont remporté leurs deux matchs de la phase de poule, avec des résultats non affectés par la Covid-19 évolueront à domicile''. Parmi ceux-là, on retrouve par exemple de l'UBB ou du Racing, ou le quadruple champion d'Europe, le Leinster. Or, Lyon et Toulouse ont remporté l'une de leurs deux victoires sur tapis vert, respectivement face à Glasgow et Exeter. À l'inverse, le Munster s'est imposé à Clermont et à domicile face aux Harlequins. C'est pour cela, que les deux formations françaises se déplaceront, à l'inverse des Irlandais qui recevront donc les Toulousains. En revanche, il est légitime de se demander pourquoi Exeter accueillera la formation rhodanienne, elle qui compte une défaite sur tapis vert. En réalité, lors du tirage au sort, excepté les équipes qui recevaient automatiquement, il se trouve qu'il a été décidé que la première boule tirée recevait. De la loterie tout simplement. Jusque-là vous nous suivez ? Pas de bol pour les Lyonnais, ce sont les Anglais qui ont eu le droit d'évoluer à domicile. Un règlement qui peut paraître grotesque, quand il aurait été plus simple de prendre en compte, comme cela se fait toujours, le nombre de points des qualifiés, sans tenir compte des matchs sur tapis vert.