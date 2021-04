Champions Cup. Les chiffres à retenir avant le quart de finale au sommet Clermont/Toulouse

Cependant, si on regarde la saison actuelle, Clermont a fait mieux que Toulouse d'un point de vue offensif avec 35,7 points et 4,7 essais marqués en moyenne contre 34,5 points et 4 essais inscrits pour les Toulousains. Avec quatre essais et 153 mètres parcourus, Matsushima est une arme de premier choix pour l'ASM mais Dupont le talonne avec trois réalisations et 135 mètres au compteur.Lesquels jouent en moyenne en moyenne plus de ballons à la main que leurs futurs adversaires et réalisent deux fois plus de offloads (13 contre 6). Le vétéran Médard s'illustre dans ce domaine (5) devant son coéquipier Dupont (4). On remarque que les avants des deux formations comme Marchand ou Yato possèdent également de très bonnes mains.On constate que l'ASM et Toulouse se tiennent au nombre de franchissements (environ 8). Ce sont deux formations qui tiennent beaucoup le ballon ne concèdent en moyenne que 11 turnovers.