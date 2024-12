Champions Cup. ''L’embourgeoisement nous pend au nez'', un Stade Toulousain avide mais lucide

Face à l’Ulster, le Stade Toulousain lance sa campagne européenne à domicile. Ugo Mola prône l’exigence totale pour espérer conserver leur couronne européenne.

Le Stade Toulousain s’apprête à entrer dans la bataille de la Champions Cup face à l’Ulster, samedi à Ernest Wallon. Un rendez-vous incontournable pour les Rouge et Noir, déjà multiples fois vainqueurs de la compétition, mais toujours obsédés par l’excellence. Ugo Mola, leur entraîneur, a livré une analyse lucide et passionnée de son groupe, de ses ambitions et des défis à venir.

Un groupe déterminé à écrire une nouvelle page d’histoire

Avec six titres en cinq saisons, dont quatre en Top 14 et deux en Champions Cup, le Stade Toulousain est au sommet du rugby européen. Mais pour Ugo Mola, pas question de s’endormir sur ses lauriers. « Ce groupe a déjà marqué l’histoire du club. En gagnant encore quelques titres, ils pourraient se démarquer des précédentes générations », confie-t-il à L’Équipe. Derrière cette soif de conquêtes, une philosophie implacable : « Le résultat n’est que la conséquence de nos intentions. Notre principale préoccupation est : quel niveau d’éveil, d’envie, d’énergie ? »

Quand je vois comment nos adversaires évoluent, se renforcent, tu n’as pas le temps de te reposer.

Pour Mola, l’exigence est totale, car le rugby moderne ne laisse aucune place à l’immobilisme. « Ce qui te permet de gagner devient obsolète le jour où tu gagnes », rappelle-t-il. La capacité à se réinventer, dans le jeu comme dans la préparation mentale, est la clé pour rester au sommet.

Une cage aux lions, des joueurs d’exception

Au Stade Toulousain, la concurrence interne est féroce, à l’image de l’entraînement au pied entre Antoine Dupont et Paul Graou. « C’est la cage aux lions. Les grands joueurs veulent jouer avec leurs pendants. Dès qu’il y en a un plus faible, il est mort », décrit Mola. Ce modèle d’émulation tire le groupe vers le haut et cultive un niveau d’exigence inégalé.

On innove régulièrement. Notamment sur la manière de présenter les choses au groupe. C’est un chemin initiatique qui doit nous permettre de devenir l’équipe idéale qu’on souhaiterait être.

Cette intensité se reflète sur le terrain. La saison dernière, Toulouse affichait un impressionnant taux de réussite au plaquage de 81,7 %, et dominait les statistiques avec 1253 plaquages et 18 turnovers gagnés. Des performances portées par des cadres comme François Cros, auteur de 99 plaquages, et Antoine Dupont, omniprésent avec 125 courses, 9 passes décisives et 13 turnovers.

Ces chiffres témoignent de l’investissement total des joueurs. Mais comme le souligne Mola, « l’embourgeoisement nous pend au nez tous les jours ». Vigilance et rigueur seront les maîtres-mots pour espérer un nouveau départ triomphal.

Rester maître de son destin

À la veille de ce premier choc européen, Ugo Mola insiste sur l’importance de ne jamais relâcher la pression. « Imaginer une équipe type ne serait pas honnête. Cela insinuerait que tu ne prends pas en compte les performances ou l’évolution de tes joueurs », explique-t-il. La flexibilité et l’innovation restent au cœur de sa vision.

Ce samedi, face à l’Ulster, c’est donc un Stade Toulousain à la fois confiant et méfiant qui se présentera sur la pelouse du Stadium. Une équipe obsédée par l’excellence et bien consciente que la moindre faille pourrait être exploitée par l’adversaire.

Quand tu alignes cette équipe avec autant de grands joueurs, quel niveau de rugby tu proposes ? Sur ce niveau d’exigence, je suis intransigeant. Encore une fois, pour l’intention, pas le résultat. Tu as le droit de perdre.

Les fans peuvent s’attendre à un match d’une intensité rare, dans lequel chaque détail comptera. Pour Mola et ses hommes, la quête d’un nouveau titre passe par ce premier pas, déterminant pour le reste de la compétition.