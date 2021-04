Champions Cup. Leinster-Toulon annulé ! Le RCT forfait sur tapis vert ?

La rencontre entre le Leinster et Toulon a été annulée après qu'un cas de Covid-19 a été décelé dans les rangs varois.

La tuile pour le RCT et un sacré coup sur la tête des partenaires de Sergio Parisse. Alors que les Varois devaient affronter le Leinster en huitièmes de finale de Champions Cup, l'EPCR a indiqué que la rencontre était annulée. La raison ? Un cas de Covid-19 a été détecté au sein du club français. Quelle va être la décision quant au vainqueur de cette rencontre ? Réponse dans quelques minutes. CHAMPIONS CUP. Que prévoit le règlement en cas de contrôle positif au COVID ?Pour rappel, le règlement stipule que lorsqu'une rencontre ne peut se tenir en raison d'une équipe touchée par la Covid-19, alors la formation qui n'a pas contractée le virus l'emporte et se qualifie pour le tour suivant. Malheureusement, il semble que ce soit le cas dans cette situation-là et que Toulon soit éliminé sans jouer. En attendant une confirmation, nous resterons bien sûr prudents. Pour rappel d'un autre cas de figure, si les deux équipes sont touchées par la Covid et que la rencontre ne peut avoir lieu, alors la Comission se réunira pour décider de quel club passera au tour suivant.

Mise à jour 15h30 : L'EPCR s'est exprimé mais n'a toujours pas officialisé le forfait des Varois. Au sein d'un communiqué cette dernière déclare : ''Bien que les joueurs et les membres de l'encadrement du RC Toulon qui ont fait le déplacement aient réalisé hier (jeudi 1er avril) à Dublin un test PCR supplémentaire qui n'a révélé aucun résultat positif, la Comission a conclu qu'il y avait eu plusieurs contacts à haut risque avec le joueur testé positif et elle a estimé que le match ne pouvait pas être joué en toute sécurité avec la participation de ces contacts identifiés. Après avoir été notifié de cette position, le RCT a informé l'EPCR qu'il n'était pas en mesure de sélectionner une équipe pour disputer le match en toute sécurité. Une Comission de résolution des résultats de matchs sera réunie dès que possible pour déterminer le résultat de la rencontre''. Dans les colonnes de Rugbyrama, le président du club Bernard Lemaitre se dit écoeurer : ''le joueur a été testé positif mercredi et immédiatement isolé. L'EPCR a été immédiatement informée, mais nous a laissé aller à Dublin. Et malgré un re-test total négatif des joueurs hier soir à 20 heures, ces gens ont pris cette décision à moins de 5 heures du match''. Ce dernier conclut en dénonçant un ''scandale''.