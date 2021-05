Champions Cup. Le Stade Toulousain sera privé de son capitaine Julien Marchand pour la finale

C'est un gros coup dur pour le Stade Toulousain à quelques jours de la finale de Champions Cup face à La Rochelle. Lors de la demi-finale contre Bordeaux, le talonneur et capitaine Julien Marchand a été cité pour un geste dangereux : un plaquage à l'épaule sur Romain Buros. Coupable : L’EPCR a reçu une plainte à l’encontre du talonneur de Toulouse, Julien Marchand (n°2), à la suite du match de demi-finale de Champions Cup de son club face à Bordeaux-Bègles, au Stade Ernest Wallon le samedi 1er mai." Le joueur de 26 ans passait ce mercredi 12 mars en commission de discipline de l'EPCR et la sanction est tombée.

