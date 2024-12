Champions Cup. Le Stade Toulousain peut-il se passer de Barassi après son récital à Exeter ?

Après une démonstration de force à Exeter (64-21), Toulouse a un problème de riche : que faire avec Pierre-Louis Barassi, étincellant en Angleterre ?

Le Stade Toulousain a livré une prestation d'anthologie à Exeter en Champions Cup (21-64), et Pierre-Louis Barassi en a été l'un des artisans majeurs. Avec deux essais, plusieurs actions décisives, et un jeu tout en puissance et en précision, le centre international a marqué les esprits et confirmé son incroyable forme du moment.

Barassi brille en Angleterre

Dès les premières minutes, Barassi s'est illustré en délivrant une passe millimétrée à Antoine Dupont pour ouvrir le compteur toulousain. Mais son rôle ne s’est pas arrêté là. Sur une percée monumentale dans la défense anglaise, il a mis Exeter sous pression, préparant l'essai de Matthis Lebel.

Puis, juste avant la pause, il a inscrit son premier essai en force sur une combinaison parfaitement exécutée (40ᵉ+1), offrant le bonus offensif à son équipe.

En deuxième mi-temps, le centre de 26 ans a remis ça, signant un doublé après une superbe action collective. Sur un lancement en bout de ligne, Thomas Ramos, plein d'inspiration, lui a délivré une passe à l’aveugle que Barassi a parfaitement exploitée. « C’était le match parfait pour un trois-quarts centre », glissait-on dans les coulisses du Stade après la rencontre.

Un avenir encore flou, mais une option qui gagne du terrain

Cette performance XXL remet également sur le tapis la question de l’avenir de Pierre-Louis Barassi. En fin de contrat en 2025, le centre international était annoncé sur le départ, avec un intérêt marqué du RC Toulon. Pourtant, selon Actu Stade et Tanguy Scigala, ses récentes performances pourraient changer la donne.

L’arrivée de Teddy Thomas dans l’effectif laissait penser que Barassi quitterait la Ville Rose, mais son retour au premier plan et son enchaînement sans blessure plaident en sa faveur. S’il maintient ce niveau et reste disponible physiquement, le Stade aura du mal à s’en passer.

Le principal frein à cette prolongation reste l’encombrement de la ligne de trois-quarts toulousaine. Pour le conserver, le club pourrait envisager de libérer Setareki Bituniyata, dont le profil intéresse plusieurs formations. Une situation à suivre dans les prochaines semaines.