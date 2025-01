CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain met la pression sur l'UBB, l'ASM se qualifie : les pronos de la 4e journée

Si trois équipes françaises sont d'ores et déjà qualifiées, Clermont, Castres ou encore La Rochelle doivent encore arracher leur qualification ce week-end.

De la première à la quatrième poule, du Stade Toulousain aux Saracens, il y aura de l’enjeu sur tous les terrains de Champions Cup ce week-end. Entre déplacements périlleux et réceptions abordables, on décrypte le week-end rugby pour vous.

Après trois journées, on ne peut pas encore affirmer que le Stade Français joue pleinement cette compétition. On ne peut pas dire l’inverse non plus. Comme depuis le début de saison, les Parisiens brouillent les pistes. Capables du pire (défaites contre le Munster et les Saracens) comme du meilleur (victoire face à Northampton 45-35), difficile de pronostiquer les matchs des soldats roses. Ce déplacement en Afrique du Sud ne devrait toutefois pas leur faciliter la tâche. Victoire facile des Bulls, la priorité du Stade Français est d’assurer le maintien en Top 14.

Christophe Urios est remonté comme un coucou et veut faire passer le message à ses joueurs. Avec une victoire au Michelin samedi, l’ASM serait en position de se qualifier pour les phases finales. Ce serait un grand pas pour un club en pleine reconstruction. La solidité de leurs performances à domicile depuis le début de saison parle pour eux. Victoire bonifiée des partenaires de Baptiste Jauneau.

La Rochelle doit mettre la pression sur le Leinster pour la première place de la poule 2. Malgré leur défaite face aux Irlandais le week-end dernier, tout reste possible et il faudra viser les cinq points en Italie pour espérer une issue positive. Quoi qu’il arrive, les Maritimes ont l’occasion de terminer seconds et s’assurer un huitième à domicile pour démarrer les phases finales. Victoire sans trembler des hommes de Ronan O’Gara.

Les Racingmen souffrent du même mal que leurs voisins parisiens. Une équipe malade très irrégulière et qui peine à mettre son jeu en place. La réception des Stormers sera un gros test pour les Ciel et Blanc. Au classement, les hommes de Stuart Lancaster comptent 4 points, soit un point de moins que Sale, les Harlequins et… les Stormers. Tout est encore possible donc, mais la qualification passera forcément par une grosse performance à La Défense Arena. Malgré tout, les Stormers paraissent mieux armés pour l’emporter dans un match qui s’annonce très tendu.

L’équation est simple pour les Bordelais : il faut gagner avec le bonus offensif pour s’assurer la première place de leur poule devant Toulouse. Ils auront l’avantage de disputer ce match à Chaban-Delmas, devant leur public. Les Sud-Africains risquent d’être fatigués de leur voyage et de la rencontre face à Toulouse la semaine passée, même si cette dernière n’a pas atteint des sommets d’intensité. C’est sur ce match que les Girondins vont nous montrer s’ils sont désormais des grands d’Europe. Victoire bonifiée des partenaires de Maxime Lucu.

Les Castrais sont dans une position particulière. Quatrième de leur poule avec neuf points, ils comptent quatre points d’avance sur le Stade Français avant ce match. Si les Parisiens ne ramènent pas une victoire des Bulls samedi, les Tarnais seront qualifiés avant même d’avoir disputé leur dernier match en Angleterre. Le résultat de ce match sera donc largement influencé par les autres résultats de la poule, même si l’on sait que le CO ne galvaude jamais un match. Les Saracens voudront marquer leur territoire, bonus défensif pour les hommes de Xavier Sadourny.

Toulouse-Leicester Tigers

Le Stade Toulousain est un peu dans le même cas de figure que son voisin castrais. Si l’UBB fait le travail en début d’après-midi, ils ne pourront espérer qu’une deuxième place de poule. En revanche, s’ils savent qu’ils peuvent encore décrocher la place de leader, le match pourrait devenir complètement fou. Peu importe les résultats précédents, la réception des Tigers ne devrait être qu’une formalité pour les hommes d’Ugo Mola.

Les hommes de Pierre Mignoni s’imposent comme l’une des équipes dominantes de la phase de groupe avec un sans-faute jusque-là. Cela les classe dans la même catégorie que le Leinster, l’UBB et le Stade Toulousain, rien que ça. Avec leur armada, le RCT ne devrait pas trembler face à une équipe qui ne compte qu’une seule victoire. Victoire des Varois avec un doublé de Jiuta Wainiqolo.