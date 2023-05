Champions Cup. Le Stade Rochelais et le Leinster à 100% pour une finale d’anthologie

Les infirmeries se vident, le Stade Rochelais et le Leinster enregistrent de nombreux retours de marque avant de se défier en finale de Champions Cup ce samedi à l’Aviva Stadium.

On va assister à un match de TITANS ! Une finale de Champions Cup est d’autant plus belle quand les deux équipes qui la jouent sont au maximum de leurs capacités, et ça semble être le cas. Ce lundi, la province irlandaise du Leinster a annoncé le retour dans l’effectif de cinq internationaux irlandais, rien que ça ! Robbie Henshaw, James Lowe, Ronan Kelleher, et Cian Healy Scott Penny postulent pour la finale.

Henshaw est remis d’une blessure à la cuisse. Il était titulaire et a joué tout le match ce week-end lors de la demi-finale du United Rugby Championship face au Munster (défaite 15-16). Kelleher de retour d’une blessure à l’épaule, a tenu sa place 64 minutes sans accrocs. Enfin, Healy a pu jouer les 34 dernières minutes du match sans rechute de sa blessure à la cheville. Lowe et Penny n’étaient pas de la rencontre face au Munster, mais ont retrouvé le groupe.

Danty rassure

Côté Rochelais, les nouvelles sont toutes aussi bonnes, comme l'a indiqué Ronan O'Gara en conférence de presse ce lundi : “Ce qui est fantastique pour moi, c'est qu'il n'y a que Matthias Haddad-Victor qui est blessé, tous les autres sont disponibles”. Les retours à la compétition de Jonathan Danty et Yoan Tanga ce week-end face à Montpellier (défaite 42-31) ont donc donné satisfaction. Danty sera sur la feuille de match, mais sa titularisation n’est pas encore assurée, indique O'Gara : “Il y a une hésitation pour savoir s'il commencera ou finira le match”.