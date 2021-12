CHAMPIONS CUP. Le doute plane sur la bonne tenue de Montpellier/Leinster

Montpellier a annoncé un nouveau cas de Covid dans ses rangs avant la réception du Leinster dans le cadre de la deuxième journée de Champions Cup.

COUPE D'EUROPE. Les Wasps vont-ils pouvoir affronter le Stade Toulousain en Champions Cup ?La situation sanitaire ne s'arrange pas en Europe. Pour l'heure, une seule rencontre de Champions Cup a été annulée. Mais à l'orée de la deuxième journée, plusieurs rencontres sont menacées. Celle de Toulousain face aux Wasps, en raison de nombreuses blessures dans les rangs anglais. Mais surtout la réception du Leinster par Montpellier. Ce mardi, le MHR a annoncé un cinquième cas au sein de son groupe dont Guilhem Guirado et Misha Nariaschvilli. "En marge de la 1re journée, et du déplacement à Exeter (Angleterre), deux joueurs et deux membres de l’encadrement avaient été testés positifs au Covid-19 et placés en isolement", explique Sud Ouest. D'autres tests seront conduits dans la semaine. Pour rappel, aucun report ne sera possible. Si Montpellier ne peut pas jouer ce match, c'est le Leinster qui aura match gagné avec le bonus offensif. COUPE D'EUROPE. Le saviez-vous : l'EPCR a anticipé les pires scénariosUn autre paramètre doit cependant être pris en compte : la province irlandaise compte aussi plusieurs cas dans son équipe. Quatre cas avaient été annoncés la semaine passée. Mais cela n'avait pas empêché le Leinster de punir Bath lors de la première journée. Comme à Montpellier, d'autres tests seront effectués cette semaine afin de garantir la bonne tenue du match. Si d'aventure les Irlandais ne peuvent pas jouer, c'est le MHR qui obtiendra la victoire du tapis vert. A condition de pouvoir aligner une équipe compétitive. Si aucune des deux équipes ne peut jouer, il y aura match nul. Et chaque formation obtiendra deux points. Il existe cependant d'autres scénarios qui pourraient s'appliquer dans cette situation :