Champions Cup - L'ASM perd sa dérogation juste avant son quart de finale !

Le stade Marcel Michelin sonnera creux samedi (18h45) pour la réception des Racingmens. Avec ce nouvel arrêté, la « Yellow Army » ne pourra compter que sur 5 000 représentants pour mettre l’ambiance.

C’est un énorme coup dur pour les Clermontois. Après le passage du département du Puy-De-Dome en zone rouge circulation Covid-19, la préfecture a décidé de limiter à nouveau les rassemblements à seulement 5 000 personnes. Une décision effective dès ce samedi lors du choc franco-français de Champions Cup entre les Jaunards et le Racing 92.

L’ASM avait pourtant réussi à obtenir une dérogation lors de la 1ère journée de Top14. La jauge avait été augmentée afin d’accueillir 10 000 spectateurs pour « l’affiche du dimanche soir » contre le Stade Toulousain. Mais les récentes annonces de Jean Castex, et l’aggravation de la situation sanitaire ont visiblement conduit les autorités à ne plus accorder de passe-droit.

Hier déjà, le couperet était tombé pour l’UBB. Les Bordelais ne devront se contenter, eux, que de 1 000 supporters pour leur quart de finale de Challenge Cup contre Édimbourg. UBB - La préfecture baisse la jauge à 1000 personnes avant la Challenge Cup



Le club Clermontois a d’ores et déjà communiqué sur la vente des places, et il n’y en aura évidemment pas pour tout le monde. « Une vente directe sur la billetterie officielle du club sera mise en place demain à 15 heures. Celle-ci sera ouverte exclusivement à nos abonnés jusqu’à épuisement des places disponibles et dans la limite d’une place achetée par abonné. », a annoncé le club.