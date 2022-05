CHAMPIONS CUP. La Rochelle capable de gagner, O'Gara à la loupe... la presse s'impatiente avant la finale

Le Leinster retrouve son bourreau de 2021 en Coupe d'Europe, La Richelle, face à qui il tentera de remporter une cinquième étoile. Revue de presse du match.

Que pensent les différentes rédactions irlandaises de la finale de Coupe d'Europe entre le Leinster et La Rochelle ? Évidemment, l'impressionnante prestation des hommes de Léo Cullen a fait l'unanimité en Europe. Mais pour autant, les Dublinois se veulent méfiants en se rappelant que le Leinster s'est incliné à Marcel-Déflandre en 2021. Une défaite avant tout physiquement, qui a ainsi obligé l'équipe à changer sa technique de défense. Terminés les plaquages au ballon ou pour bloquer l'attaquant de faire une passe. Désormais, on vise les jambes. Et à deux la plupart du temps. Caelan Doris, dans une conférence de presse de ce début de semaine, avait expliqué que l'Irlande "n'aura jamais des joueurs comme Paul Willemse ou Will Skelton". Ainsi, l'Irlande opte pour une défense à deux et pour faire tomber rapidement le joueur au sol. Là où avant elle ralentissait toutes les libérations adverses, elle se redéploie à présent très rapidement dans sa ligne de défense.

Will Skelton l'élément décisif

Incertain pour samedi, le colosse australien de 140 kg Will Skelton, avait énormément pesé l'an dernier lors de l'exploit de ses coéquipiers. Son rôle essentiel est notamment souligné dans le journal Irish Times : "trois années de déception accumulées, ont amené le Leinster a effectué des changements qui s'imposaient dans leur préparation. La défaite face à La Rochelle, où ils ont reculé physiquement dans les collisions, était celle de trop". Mais en comparaison, c'est l'absence potentielle de Tadgh Furlong qui pourrait être préjudiciable. Alors que La Rochelle s'appuierait sur un axe droit Skelton-Atonio très fort en mêlée, les coéquipiers de Jonathan Sexton seraient privés d'un joueur justement capable physiquement de résister tous ceux qui ont croisé la route de la province de Dublin jusqu'ici : Ollie Chessum, Calum Green, Ellis Genge, Nemani Nadolo, Emmanuel Meafou, Peato Mauvaka, Jasper Wiese, etc.

L'actuel entraineur de La Rochelle, qui va retrouver la finale de Coupe d'Europe pour la deuxième année consécutive à la tête de son groupe, est évidemment sous les projecteurs de la presse de son pays. Ancienne légende du Munster avec qui il a remporté deux Coupes d'Europe, il était également coéquipier de Jonathan Sexton en sélection. Une relation très conflictuelle qui avait donné des maux de tête au sélectionneur de l'époque. L'Irish Independant, rappelle dans un portrait de O'Gara, le parcours de ce dernier, avec notamment ses voyages en Nouvelle-Zélande chez les Crusaders, et sa volonté, un jour, de devenir entraineur du Munster, et pourquoi pas de l'Irlande. C'est alors une occasion rêvée de se briller aux yeux du grand public et de montrer de quoi il est capable de faire à la tête d'une équipe.

Leinster favori, mais…

Quelques minutes après le coup de sifflet entre le Racing 92 et La Rochelle, les commentateurs britanniques et irlandais se concentraient sur la belle affiche de Marseille. Rob Kearney, et Shane Horgan, anciennes gloires du Leinster et de l'Irlande et commentateurs pour Virgin Media, assumaient sans détours que leur ancienne province était favorite. Mais au vu de la rencontre de Lens, Kearney et Horgan voyaient déjà le tournant du match : les rucks.

Le Leinster maintenant a un jeu très rapide et veut à tout prix expédier le ballon hors du ruck. Et on a vu La Rochelle : c'est une équipe qui gratte énormément de ballon, avec une densité physique incroyable, à l'image de leurs multiples défenses dans leurs 22 où ils ont serré les rangs.

Si les déblayeurs du Leinster sont efficaces, ça devrait le faire, sinon, La Rochelle peut sérieusement prétendre à la victoire.

Les Rochelais savent de toute manière ce qui les attend à Marseille et sur le terrain, face à une équipe historique de la Coupe d'Europe.