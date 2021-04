Champions Cup. La composition du Stade Toulousain pour la demie face à l'UBB

Découvrez la composition du Stade Toulousain pour la première demi-finale de Champions Cup face à l'UBB.

Découvrez la composition du Stade Toulousain pour la première demi-finale de Champions Cup face à l'UBB. On note un changement en troisième ligne par rapport au quart de finale avec la titularisation de Placines à la place de Tolofua, absent de la feuille de match. Aucune surprise à la charnière avec Dupont et Ntamack ni dans la ligne de 3/4. Sur le banc, Flament laisse sa place à Elstadt et Miquel fait son retour. En l'absence d'Huget, blessé et néo-retraité, c'est Mallia qui sera remplaçant.