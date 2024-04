Champions Cup. Depoortère, Penaud, Lucu... L'UBB avec toutes ses pépites face aux Saracens

Après un début de compétition des plus impressionnants, l'UBB de Matthieu Jalibert retrouve les Saracens sans Farrell pour un huitième de finale aux allures de Crunch !

Une composition en mode phase finale

L'effectif de l'UBB est l'un des plus riches du Top 14, et Yannick Bru et son staff ont ainsi concocté une composition digne de ce nom. En comparaison au match de janvier face aux Saracens, seulement trois changements ont été opérés. Pour rappel, Bordeaux avait gagné 55 à 15.

En première ligne, rien de bouge avec la titularisation de Jefferson Poirot, de Maxime Lamothe et de Big Ben Tameifuna, du solide ! En seconde ligne, l'UBB a fait le choix de titulariser Cazeaux dans la cage, une valeur sûre. Il sera accompagné d'Adam Coleman.

En troisième ligne, on reste aussi dans du classique, avec une association qui fonctionne. Antoine Miquel sera titulaire, Pete Samu aussi, tandis que Tevita Tatafu tient son rang et fera office de facteur X dans ce pack.

Derrière, l'UBB possède certainement l'une des lignes de trois-quarts les plus performantes au monde, avec à chaque poste (ou presque), des internationaux. À la charnière, un seul changement, et pas des moindres, est à notifier. Le jeune Matéo garcia aura la lourde tâche de mener le jeu des Bordelais.

Pour la paire de centres, pas de surprises non plus, car Yoram Moefana et Nicolas Depoortère sont une fois de plus aligné ensemble. Leur complémentarité reste une force pour le collectif de Bordeaux.

Enfin, pour le trio du champ profond, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey couvriront les ailes, eux qui avaient marqué un doublé chacun lors du dernier affrontement. À l'arrière, Romain Buros tiendra aussi sa place.

Pour le banc des finisseurs, il est aussi expérimenté et de grande qualité avec des joueurs tels que Lekso Kaulashvili, Kane Douglas, Thomas Jolmes, Yann Lesgourgues ou encore Pablo Uberti.