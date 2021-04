Champions Cup. Jack Ball se la joue 1ère série et détruit Faf de Klerk [VIDÉO]

Dans ce huitième de finale de Champions Cup, Faf de Klerk a été injustement secoué par le seconde ligne Jack Ball.

Ce week-end a été marqué par les deux Coupes d'Europe et des matchs qui ont ravi les supporters, notamment Français. Mais dans un autre huitième de finale qui opposait les Scarlets aux Sale Sharks, on a pu voir un match aux couleurs sud-africaines. Rapidement, Sale prend les devants avec près de 23 points inscrits en première mi-temps et aucun encaissé. Faf de Klerk était partout, comme à son habitude, et la seule solution pour calmer le demi de mêlée champion du monde a été trouvée (ou plutôt tentée) par Jack Ball, l'international Gallois.

Au retour des citrons, de Klerk se prépare pour son box-kick afin de dégager son équipe. Mais il met trop de temps selon l'appréciation de Jack Ball, seconde ligne gallois. Ce dernier se rend coupable d'un geste digne des plus beaux (ou pas) derbys de 1ère série. Tête en avant, épaule dans le visage, de la vitesse et de l'agressivité. Les Sharks perdront le ballon suite à cette charge derrière le ruck, et Faf de Klerk n'hésitera pas à rappeler à l'arbitre de touche son mécontentement quant à cette faute. Les Sharks l'emportent tout de même 57 à 14 monsieur Ball et le ballon sortira plus rapidement la prochaine fois monsieur de Klerk.