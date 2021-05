Champions Cup. Finale La Rochelle/Stade Toulousain : Les pronos de la rédac'

Stade Toulousain vs Stade Rochelais, c'est l'affiche de la finale de la Champions Cup à Twickenham. Qui sera sacré ? Les rédacteurs se mouillent.

Théo

Cette finale sent la poudre, entre les deux équipes européennes probablement les plus en forme de l’année. Néanmoins, avant de parler des 3/4 de Toulouse ou des ailiers sud-africains de La Rochelle, ce match va surtout être un énorme combat entre deux packs absolument impressionnants... Si on dit que c’est le 8 de devant stadiste qui leur fit gagner le Top 14 en 2019, la performance de celui des Maritimes en demi-finale de Champions Cup il y a trois semaines face au Leinster a dû en stupéfier plus d’un ! Pour cela et dans la plus pure tradition des finales franco-françaises, je vois une rencontre très serrée, se jouant sur des détails ou des faits de jeu et aucune équipe capable de mettre 30 points à l’autre. Si beaucoup de monde voit la fougue rochelaise créer l’exploit, je miserais sur une victoire 23 à 19 de Toulouse, à l’expérience.

Oussama

Toulouse vs La Rochelle ou La Rochelle vs Toulouse ? Tel est la question que personne ne se pose actuellement. D'un côté, Toulouse qui revient à son meilleur niveau après des années de disette (hormis le titre de champion de France de 2019). De l'autre, le Stade Rochelais et son équipe qui s'est faite un nom, une image, un caractère et un jeu propre à elle. Le choix est difficile et le rugby français en sortira vainqueur. Cependant, La Rochelle peut faire tomber Toulouse dans des plans de jeu plutôt similaires : debout, passe après-contacts, fondamentaux costauds et des finisseurs de qualité. Mais les Maritimes auront sûrement ce supplément d'âme et il ne sera pas question d'habitude des grands rendez-vous. Un match est un match, une finale se gagne. Je mets une petite pièce pour La Rochelle pour ces années de travail. Une plus petite pièce pour Toulouse comme pour leur dire : "allez, vous y avez goûté, envoyons un nouveau champion d'Europe".

Erwan

Dans une finale, les actions de génies font souvent loi et à ce jeu-là, les Toulousains sont souvent les meilleurs. Le duel en conquête risque d'être primordial. La Rochelle excelle dans ce secteur, surtout en Champions Cup où les Maritimes sur-performent par rapport au Top 14. Je vois donc les Rochelais et Toulousains s'affronter dans un combat rude et intense. Les capacités des Toulousains à bonifier leurs turnovers et l'expérience de la finale de Top 14 2019 leur permettront selon moi de s'imposer sur un score serré.

Louis

La Rochelle est en grande forme et devrait posséder quasiment l'intégralité de ses forces vives lors de l'épilogue européen de samedi. Excepté Aguillon et peut-être Botia, les Maritimes se rendront donc à Twickenham au complet, et surtout avec des certitudes. Vainqueur à Gloucester en huitième, les coéquipiers de Romain Sazy ont ensuite impressionné le microcosme de la balle ovale. D'abord en étrillant Sale, puis en écartant le Leinster quadruple vainqueur de la compétition en demie, pourtant grand favori de l'édition après avoir sorti Exeter le tenant du titre. Fort d'un pack d'une densité presque inégalable sur le Vieux continent, emmené par un Will Skelton au sommet de son art ou une troisième-ligne à l'abattage exceptionnel, La Rochelle tentera donc de décrocher le premier titre européen de son histoire. Et les Rochelais auront fort à faire face à l'un des habitués des grandes échéances sur la scène continentale, Toulouse.



Alors certes, les Rouges et Noirs comptent une pléiade d'absents, entre blessures (une incertitude est venu se rajouter sur Zack Holmes) ou la suspension de Julien Marchand. Mais Ugo Mola peut s'appuyer sur une profondeur d'effectif importante et sur le retour de Thomas Ramos entre autres. Surtout, les Toulousains ont eux également prouvé qu'ils méritaient leur place en finale après une victoire au Munster, à Clermont puis une demi-finale remportée contre l'UBB. La machine s'est enrayée ces deux dernières semaines en Top 14, après une correction reçue à Toulon ou une défaite à domicile face à Bayonne. Mais pour leur défense, les Haut-Garonnais avaient légèrement fait tourner leur effectif. Cette finale s'annonce donc âpre devant, entre deux packs des plus solides en Europe. La bataille des rucks risque notamment d'être décisive dans le sort de la rencontre avec Pierre Bourgarit et Kevin Gourdon d'un côté et Rynhardt Elstadt de l'autre.



Derrière, si La Rochelle possède des arguments à faire valoir (Leyds, Dulin, Rhule), Toulouse n'est pas en reste et possède des individualités capables de changer la face d'une rencontre à elles-seules. On parle bien évidemment d'Antoine Dupont ou de Cheslin Kolbe. Enfin si les Bagnards ont définitivement prouvé ne plus être un petit Poucet et savoir gérer l'enjeu de tels matchs, Toulouse possède cependant une petite longueur d'avance dans l'expérience de ces grands rendez-vous. Demi-finalistes à deux reprises récemment, ces derniers espèreront bien conjurer le mauvais sort. À l'issue d'un match rugueux, et très serré, je vois Toulouse à l'expérience, l'emporter entre trois et cinq points d'écart.

Théophane

Je mets une pièce sur La Rochelle. C'est l'équipe qu'on attendait sûrement la moins dans le dernier carré. Et pourtant, et contre toutes attentes, elle arrive à se qualifier en demi, en battant Sale et ses Sud-Af', et avec la manière, s'il vous plaît ! Ensuite, en demie, face au Leinster, on ne donnait pas cher de la peau des Rochelais. Et une fois encore, ces derniers ont montré du panache et du courage, pour renverser l'ogre irlandais, soutenus par tout un peuple jaune et noir derrière l'enceinte du stade. Les Toulousains, eux, remportent leur quart face à Clermont, mais de manière laborieuse. Ensuite, les Rouge et Noir défient Bordeaux, équipe également inattendue de ce dernier carré, en demi-finale. Tout le monde pensait alors que Bordeaux allait se prendre une jolie fessée. Et pourtant, encore une fois, Toulouse a eu du mal à mettre du rythme face aux Bordelais, mais se hisse tout de même en finale. Au vu des derniers matchs qualificatifs de coupe d'Europe, les Rochelais seront sûrement plus à même de remporter la rencontre. D'autant plus qu'à une semaine du choc, Toulouse ne s'est pas rassuré en tombant face à Bayonne, tandis que La Rochelle s'est mis en confiance en gagnant très largement son match face à Agen. Mais rappelons tout de même, qu'une finale reste une finale, et que tout se joue sur un seul match.

Thibault

Il est compliqué de remporter une première finale européenne. Les Chiefs d'Exeter vous diront le contraire. Mais au Racing 92, battus à trois reprises entre 2016 et 2020, on sait aussi que l'expérience ne fait pas tout. De fait, de nombreuses incertitudes planent sur cette finale. Va-t-on assister à un match fermé ? Va-t-il y avoir des essais ou bien que des pénalités ? Qui de Toulouse ou de La Rochelle va rentrer dans l'histoire ? Si les Maritimes venaient à l'emporter, l'histoire serait superbe. Après Exeter, ce nouveau succès d'une "nouvelle équipe" prouverait à tous les autres clubs que c'est possible. Mais ce serait oublier que le Stade Rochelais construit son succès depuis des années. Comme le Stade Toulousain qui lorgne une nouvelle étoile. Il y a bien sûr du talent et des joueurs d'expérience dans les deux camps, mais l'effectif toulousain dans son ensemble semble plus à même d'aller chercher ce nouveau titre. Seule certitude, il nous tarde d'être à samedi !