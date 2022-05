Champions Cup. Dupont, un autre Français et trois Irlandais en lice pour le prix du Joueur Européen de l'Année

Ce mardi, l'EPCR a communiqué les cinq joueurs nommés pour remporter le titre de Joueur Européen de l'Année 2022. Trois Leinstermen sont en lice tout comme Antoine Dupont ou Grégory Alldritt.

L'EPCR a dévoilé ce mardi, la liste des cinq nommés pour le titre de Joueur Européen de l'Année 2022. Sans surprise, on y retrouve Antoine Dupont, déjà lauréat l'an passé et élu par la suite meilleur joueur du monde en 2021. Le Leinster, finaliste le 28 mai prochain à Marseille, reste l'équipe la mieux représentée. En effet, les troisièmes lignes Caelan Doris et Josh Van der Flier ont été retenus tout comme l'ailier James Lowe. Auteur de 10 essais cette saison lors de la compétition européenne, Lowe n'est plus qu'à une réalisation du record sur une saison, détenu par Chris Ashton (11). Fort.

Enfin, un autre français fait partie de cette liste. Vous vous en serez bien évidemment douté, il s'agit de Grégory Alldritt. Encore en course pour décrocher le titre avec sa formation de La Rochelle, le numéro 8 tricolore a réalisé une campagne européenne stratosphérique. Ce dernier peut se targuer d'avoir d'impressionnantes statistiques, comme ses 113 ballons joués à la main, un record cette saison. Le nom du vainqueur sera annoncé à l'issue de la finale opposant le Stade Rochelais au Leinster, le 28 mai prochain à Marseille.

