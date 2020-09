Champions Cup - Dupont a plus avancé ballon en main que toute l'équipe des Saracens

A l'inverse, le Stade Toulousain a parfaitement transformé sa domination au tableau d'affichage. Avec 603 mètres parcourus, ils ont été les plus offensifs des quarts de finale. C'est presque six fois plus que les Saracens qui n'ont avancé ballon en main que sur 105m. Ce qui ne les a pas empêché de battre le Leinster sur sa pelouse. Des Irlandais qui, comme les Auvergnats, ont eu plus de possession et d'occupation que les Anglais.