Champions Cup. Duel à haute intensité : Bordeaux plus tranchant, Toulouse plus efficace ?

Quand on voit les stats de l'UBB et du Stade Toulousain en Champions Cup, on se dit qu'on pourrait bien assister au match de la saison. Et ce, malgré les absences.

307 A l'orée des demi-finales de la Champions Cup , l'UBB présente le plus haut total de points. Et ce, malgré les énormes fessées infligées par le Leinster en 8e puis en quart de finale. La formation bordelaise est talonnée par le Stade Toulousain avec 284 points au compteur. Si la pluie et les orages ne viennent pas gâcher la fête, cette affiche a tout pour être spectaculaire. Et les supporters peuvent s'attendre à voir des essais à la pelle. Girondins et Toulousains dominent le classement au nombre d'essais inscrits avec un total de 85 réalisations, dont 45 pour Bordeaux 85

L'UBB n'est pas l'équipe qui réalise le plus de passes (Leinster, 1124 passes, NDLR.), néanmoins, c'est celle qui parvient à franchir le plus dans cette compétition. Avec 94 franchissements au compteur, elle laisse Toulouse , 3e, a plus de 10 longueurs (81). Notez cependant que le Stade Toulousain a battu plus de défenseurs (171) que son prochain adversaire (157). A ce petit jeu, ce sont les Saints qui dominent (176). 121

S'il y a bien une équipe qui aime faire vivre le cuir, c'est bien Toulouse. Avec 121 passes après contact, les Rouge et Noir domine la concurrence en termes de offloads. Et si le meilleur dans ce domaine n'est pas là, à savoir Antoine Dupont (18), Toulouse peut compter sur Meafou, auteur de 14 offlaads et 3e dans cette catégorie. D'un côté comme de l'autre, ça peut aller très vite. Surtout sur les ballons de récupération. L'UBB comme le Stade Toulousain excellent lors qu'il s'agit de punir une défense mal organisée. Avec respectivement 66 et 56 turnovers gagnés, elles trustent les deux premières places. Avec 9,3 turnovers par match, le Stade se place juste derrière Bordeaux. 66

80% L'une des clés de cette demi-finale sera sans nul doute la défense. Malgré des individualités de classe mondiale, la formation girondine sait que franchir le rideau toulousain ne sera pas une mince affaire. Et pour cause, Toulouse possède le meilleur pourcentage de réussite dans le secteur des plaquages (80,2 %) des équipes encore en lice. Des cannes derrière de chaque côté mais aussi de gros packs qui vont se livrer une terrible bataille. Le rugby, ça commence devant. Et la victoire passera par une domination physique dans les zones d'affrontement. Mais également en conquête. Avoir une mêlée solide sera primordial. Sans oublier la touche pour pouvoir lancer le jeu au large. Avec 93 % de réussite, l'alignement bordelais domine la concurrence. Toulouse n'est pas très loin avec 89 %. Mais dans un match couperet, le moindre ballon perdu ou volé aura son importance. 93