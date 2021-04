Champions Cup. Depuis quand il n’y avait pas eu autant de clubs français qualifiés en 1/4 de finale ?

Ce week-end, après les 8es de finale de Champions Cup, cinq clubs français se sont qualifiés pour les quarts de finale de coupe d’Europe. Depuis quand cela n’était-il pas arrivé ?

Après l'annulation des deux dernières journées des matchs de poules, le format de la Champions Cup a été modifié. Pour ne pas prendre de retard sur la compétition, l’EPCR a donc décidé d’organiser des huitièmes de finale, à élimination directe. Les équipes ayant remporté les deux premiers matchs de poules sont qualifiées directement en huitième, à domicile, tandis que leurs adversaires sont tirés au sort.

Ce week-end se jouaient donc les huitièmes de finale, une première dans la coupe d’Europe au rugby. Sept clubs français devaient initialement disputer les 8es de finale, mais le premier match Leinster vs Toulon a dû être annulé, pour un cas positif à la Covid-19 dans les rangs toulonnais. Toulon est donc éliminé sur tapis vert et le Leinster file en quart. Pour ce qui est du reste des matchs joués, cinq équipes françaises sur six se sont qualifiées pour les quarts de finale : La Rochelle ; Clermont ; Toulouse ; Racing et Bordeaux-Bègles.

Cinq clubs français qualifiés en quarts de finale, c’est historique dans la compétition ! En effet, depuis la création de la coupe d’Europe en 1995, jamais autant de clubs français n’avaient été qualifiés pour jouer les matchs à éliminations directes. Jusqu’à présent, le record de clubs français qualifiés en quarts de finale était de quatre. À noter, également, que toujours un club français a disputé les quarts de finale de la coupe d’Europe. Nous savons d’ores et déjà que deux clubs français seront qualifiés pour les demi-finales, car Bordeaux-Bègles vs Racing 92 et Clermont vs Toulouse s’affronteront en quart ce week-end. Tandis que les Rochelais affronteront les joueurs de Sale, pour espérer une place en quart de finale, ce qui serait la deuxième de leur histoire après celle de 2018.

Une bonne année pour les clubs français, qui tenteront de régner sur le toit de l’Europe, ce qui n’est plus arrivé depuis la saison 2014-2015 et un Rugby Club Toulonnais champion d’Europe.