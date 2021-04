Champions Cup. Demi-finales. Que se passe-t-il en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire ?

Toulouse, Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais sont en lice pour une place en finale de la Champions Cup. Que se passe-t-il en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire ?

Une seule certitude avant les demi-finales de la Champions Cup : il y aura un club français en finale. L'UBB se déplace en effet au Stade Toulousain. De son côté, le Stade Rochelais aura fort à faire face à Leinster. Une finale 100 % tricolore est donc possible, mais ce ne sera pas facile. Avant ces matchs couperets, l'EPCR a tenu à éclaircir un point précis : que se passe-t-il en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire ? Une épreuve de tirs au but est prévue par le règlement. Mais avant d'en arriver là, il y aura une prolongation de 20 minutes. Et s'il y a toujours égalité à la fin des deux périodes de 10 minutes ? Le vainqueur sera l’équipe qui aura marqué le plus d’essais pendant le match, prolongation comprise.

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 20 minutes (deux mi-temps de 10 minutes) sera jouée. Si, au terme de la prolongation, le score est toujours sur une égalité, alors le vainqueur sera l’équipe qui aura marqué le plus d’essais pendant le match, prolongation comprise.



Si les deux équipes sont à égalité en termes de points et d’essais à l’issue de la prolongation, alors le vainqueur sera désigné par une épreuve de tirs au but qui se déroulera de la manière suivante :



Chaque équipe devra choisir TROIS buteurs. Ces derniers peuvent être choisis au dernier moment, mais doivent avoir été présents sur le terrain au coup de sifflet final. Aucun remplaçant ni joueur expulsé ne pourra être sélectionné. Le côté du terrain où l’épreuve de tirs au but aura lieu sera déterminé par un tirage au sort à pile ou face, tout comme l’équipe qui tirera la première.



Chaque buteur aura deux tirs depuis des points désignés sur la ligne des 22 mètres et des 10 mètres et une fois que chaque équipe aura effectué six tirs, un vainqueur sera désigné. Si les équipes sont encore à égalité après ces six tirs, le sort du match se jouera selon le principe de la mort subite.