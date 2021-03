Champions Cup. Découvrez les arbitres qui officieront en 8ème de finale

Voici les arbitres qui dirigeront les rencontres des clubs français à l'occasion des huitièmes de finale de Champions Cul. Entre autres, Andrew Brace arbitrera La Rochelle, Wayne Barnes Toulouse.

Les huitièmes de finale de la Champions Cup auront lieu le week-end du 3 avril. Les clubs français sont fixés et savent désormais qui seront les arbitres lors de leurs confrontations. La Rochelle et Toulouse retrouveront notamment des vieilles connaissances du public français, avec respectivement au sifflet Andrew Brace et Wayne Barnes. Pour son déplacement au Leinster, Toulon sera arbitré par l'anglais Matthew Carley. Enfin, le français Matthieu Raynal dirigera le seul huitième de finale sans représentant de l'Hexagone, opposant les Scarlets aux Sale Sharks. De plus, le contingent tricolore sera bien représenté en Challenge Cup, puisque Pierre Brousset se rendra en Italie pour le match entre les Zebre et Bath. Le samedi, Ludovic Cayre arbitrera les Ospreys contre Newcastle, Alexandre Ruiz Newport face à Northampton et Pascal Gauzère la rencontre entre les Leicester Tigers et le Connacht. Pour être complet, Alexandre Ruiz sera au sifflet le dimanche soir pour Harlequins-Ulster.

Vendredi 2 Avril :

17h30 - Leinster vs Toulon : Matthew Carley (Ang)

20h00 - Gloucester vs La Rochelle : Andrew Brace (Irl)

Samedi 3 Avril :

12h30 - Wasps vs Clermont : Franck Murphy (Irl)

15h00 - Munster vs Toulouse : Wayne Barnes (Ang)

17h30 - Exeter vs Lyon : Ben Whitehouse (Pdg)

Dimanche 4 Avril :

13h30 - Racing 92 vs Edimbourg : Luke Pearce (Ang)

16h00 - UBB vs Bristol : Mike Adamson (Eco)

17h30 - Scarlets vs Sale : Mathieu Raynal (Fra)