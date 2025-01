CHAMPIONS CUP. ''Dans le monde, il y a Toulouse puis le Leinster'', l'appel d'Alldritt avant le choc des géants

Le Stade Rochelais à l’épreuve du feu : Contre le Leinster, La Rochelle doit briller pour raviver ses ambitions européennes. Alldritt, lucide et motivé, voit dans ce match un défi collectif de taille.

Ce dimanche, le Stade Rochelais accueille le Leinster dans un duel au sommet en Champions Cup. Une affiche qui s’annonce comme un test majeur pour les Maritimes, tant sportivement que symboliquement. Grégory Alldritt, capitaine des Jaune et Noir, s’est exprimé avec lucidité et ambition via le Midi Olympique, mettant en lumière les enjeux d’un tel affrontement.

Leinster : un géant face à des Rochelais en quête de certitudes

Dans une déclaration sans détours, Alldritt a planté le décor : "Dans le monde, il y a Toulouse puis le Leinster. Nous allons jouer une des deux meilleures équipes au monde, à la maison, face à notre public qui, je l’espère, sera en feu." Une phrase forte qui mesure la tâche à accomplir pour les champions d’Europe 2022 et 2023, en proie à une période d’ajustement cette saison.

Le Leinster, toujours impressionnant, a ajouté une corde à son arc depuis l’arrivée de Jacques Nienaber. Leur attaque reste redoutable, mais c’est leur défense, plus agressive, qui pourrait poser de sérieux problèmes aux Rochelais. "Ça donne un mix assez dangereux", reconnaît Alldritt.

Une équipe en transition, mais pas sans ambition

Après un début de saison en dents de scie, La Rochelle peine à retrouver son éclat d’antan. Pour Alldritt, ce choc contre le Leinster est une opportunité de se redresser : "Sur l’année 2024, on ne peut pas estimer faire partie des deux meilleures équipes au monde. Il ne faut pas se mentir. Ce qui est clair aussi, c’est qu’on a l’ambition d’en refaire partie." Un défi collectif, mais aussi personnel, pour le capitaine rochelais, qui insiste sur l’importance des actes : "Il faut prouver, il faut des actes. Et ça commence ce week-end en montrant notre meilleur visage."

L’importance de la confiance et des détails

Malgré les incertitudes, Alldritt entrevoit des signes encourageants. "Au regard de nos derniers matchs, non, je ne peux pas dire qu’on est dans le vrai. Mais je pense que l’équipe prend la bonne direction. Je suis persuadé qu’il ne manque qu’un peu de confiance pour que les automatismes reviennent." Le message est clair : le Stade Rochelais devra être "très précis, très propre et très efficace" pour espérer rivaliser avec une formation aussi expérimentée que le Leinster.

Un public attendu en renfort

À Marcel-Deflandre, où l’ambiance est toujours bouillante, les supporters joueront un rôle crucial. Alldritt espère qu’ils répondront présents : "C’est un défi pour chacun d’entre nous et pour le collectif. Cette semaine, je vois beaucoup d’efforts et une bonne dynamique. Notre mission sera de concrétiser tout ça sur le terrain dimanche."

Champions d’hier, en difficulté aujourd’hui : 'vieillissant', 'rouillé', le Stade Rochelais face à ses démons avant le LeinsterFace à un adversaire d’une telle envergure, les Jaune et Noir n’auront pas droit à l’erreur. La performance de dimanche pourrait bien dicter le reste de leur campagne européenne. Le message est lancé : le défi est immense, mais l’ambition rochelaise est intacte. Alldritt et ses coéquipiers savent qu’il leur faudra offrir leur meilleur visage pour espérer faire plier l’ogre irlandais.