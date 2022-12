CHAMPIONS CUP. Chez les Bulls, les papys font de la résistance ! Un atout pour remporter le titre ?

Pour la première journée de Champions Cup, les Bulls vont affronter le LOU, avec quelques anciens. En effet, 3 joueurs présents dans le XV de départ sud-africain ont plus de 35 ans.

Les anciens n'ont toujours pas passé le flambeau du côté des Bulls, la franchise sud-africaine reçoit le LOU pour entamer sa campagne européenne, avec quelques "vieux" joueurs. En effet, fait assez rare pour être souligné au rugby, 3 joueurs présents parmi les 15 titulaires ont plus de 35 ans. Ce sont : Morné Steyn, ouvreur emblématique des Springboks, Bismarck Du Plessis, et Jacques Van Rooyen. Ce dernier a 36 ans, tandis que les deux autres en ont 38 ! Mais comment est-ce possible d'aligner ces anciennes gloires nationales, à la place de jeunes joueurs ? Tout d'abord, la franchise manque de piliers gauches, et avec l'absence de joueurs à ce poste, le club a décidé de faire appel à Jacques Van Rooyen en tant que joker médical. Puis, avec l'absence également de Johann Goosen, passé par le Racing 92, et de Chris Smith, habituel titulaire en 10, Morné Steyn reprend les rênes des Bulls. Ce dernier a tout de même disputé 5 matchs d'United Rugby Championship, tout le temps sur le banc cependant, avec un maigre total de 70 minutes joué. Enfin, à l'inverse de ses deux coéquipiers, Bismarck Du Plessis est toujours le numéro 1, au cœur de la mêlée, chez les Bulls. À 38 ans, le talonneur colérique fait du rab, et affiche une activité rare, et des lancers toujours aussi rodés. S'il n'a plus la même explosivité qu'à 20 ans, Du Plessis est toujours aussi vaillant sur un terrain.

Steyn et Du Plessis, deux légendes des Boks

Désormais, les deux joueurs des Bulls n'ont plus beaucoup de saisons devant eux, et lorsque l'on regarde en arrière, leur carrière ont fière allure. Pour commencer, Morné Steyn fait partie de la lignée des grands numéros 10 sud-africains, avec un jeu au pied presque parfait, et une intelligence de jeu hors pair. Certes, ce n'était pas type de joueur à attaquer la ligne au premier intervalle venu, mais son jeu au pied d'occupation, ainsi que son organisation offensive, permettait à l'Afrique du Sud de jouer de façon plus fluide. Avec les Springboks, Steyn aura disputé 68 matchs, pour un total de 742 points inscrits. De plus, ses dernières sélections ne remontent pas bien loin, et datent de la tournée d'été en 2021, disputée face aux Lions britanniques. Il aura porté le maillot de l'Afrique du Sud de 2009 à 2021, ce qui est impressionnant sur la scène internationale. Steyn a également eu le privilège de gagner le Brennus en 2015 avec le Stade Français, club durant lequel il aura passé 6 saisons. Ensuite, un autre ancien du Top 14 est une légende des Boks. Bismarck Du Plessis évoluait au MHR de 2015 à 2021, et avait manqué de peu le Brennus en 2018, avec une finale perdue face à Castres. Pour sa part, il aura été sélectionné 79 fois, et compte une Coupe du monde dans son palmarès, en 2007. Ce joueur agressif, un brin bagarreur et à la pointe du combat, est aussi un pur produit de la formation sud-africaine. Exemplaire dans les zones d'ombres, actif en défense et très important en conquête, Du Plessis est un des meilleurs talonneurs que les Boks aient connu. Cette saison, il aura disputé 5 matchs, dont 3 titularisations, et enchaîne contre Lyon avec une quatrième. Il faudra alors compter sur ses deux joueurs samedi, qui connaissent parfaitement les équipes françaises, ce qui sera un atout de plus pour les Bulls.

