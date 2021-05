Champions Cup. Charlie Faumuina (Toulouse) : ''le match le plus important de ma carrière''

Le pilier international néo-zélandais de Toulouse Charlie Faumuina s'est confié avant la finale de la Champions Cup face à La Rochelle.

On peut avoir porté le maillot des All Blacks à 50 reprises, affronté les Lions britanniques et irlandais et surtout remporté le Rugby Championship et la Coupe du monde, et toujours avoir de l'appréhension avant une finale. "Je ne me suis jamais senti aussi nerveux avant un match - mais c’est une bonne chose, cela signifie que vous vous en souciez, confie le pilier du Stade Toulousain Charlie Faumuina via Rugbypass. Je pense que c'est le match le plus important de ma carrière." Le Néo-zélandais n'a pas oublié les deux échecs en demies par le passé. Cette fois-ci, les Toulousains ne veulent pas repartir bredouille. Entre le calendrier et la pandémie, la saison a été longue. L'émotion est à son comble avant ce match au sommet face aux Rochelais, et pas seulement chez les joueurs. "C'est émouvant de voir tout ce que ça signifie pour les supporters et les familles. C’est une autre facette de ce jeu que nous aimons jouer." VIDEO. Champions Cup. Chaud bouillant Yannick Youyoutte met l'ambiance lors du départ du Stade ToulousainCharlie Faumuina n'a également pas oublié la folle ambiance du titre décroché en Top 14. "Lorsque nous avons remporté le Top 14, les mecs ont dit : "Vous ne vivrez plus jamais rien de tel". Nous avons conduit le bus au milieu de la ville et c'était irréel". Avec la Covid, la fête pourrait ne pas être aussi folle en cas de succès ce samedi en Angleterre. Mais cela n'enlève rien à l'envie qu'a le All Black d'offrir un nouveau titre historique à Toulouse et ses habitants. "Vous pouvez voir à quel point c'est important pour les gens ; c’est plus qu’un jeu, c’est leur vie." En cas de victoire à Twickenham, Charlie Faumuina ajoutera lui aussi un nouveau titre à son superbe palmarès. Il ne lui manquera finalement plus que le Super Rugby qu'il n'a jamais remporté avec les Blues. Arrivé dans la Ville rose en 2017, il sera en fin de contrat l'an prochain.