CHAMPIONS CUP ''C'est un gros coup'', Sadourny exulte après avoir fait plier les Saracens

Après leur victoire inattendue (32-24) en terres anglaises face aux Saracens, les Castrais savourent leur qualification en huitièmes de finale.

Dimanche, le Castres Olympique a réalisé un exploit XXL en Coupe des Champions. En s’imposant 32-24 sur la pelouse des Saracens, les Tarnais s’offrent un huitième de finale à domicile contre Trévise. Une performance majuscule, fruit d’une préparation millimétrée et d’un état d’esprit irréprochable.

Un plan de jeu parfait

Xavier Sadourny, fraîchement nommé à la tête du CO début janvier, n’a pas boudé son plaisir dans les colonnes de L’Equipe « On a fait un bon match, sérieux. Stratégiquement, on avait bien préparé cette rencontre, et on savait comment contrer cette équipe. Je savais que si on rivalisait physiquement, on était en capacité de les gêner. »

Les clés du succès ? Le jeu au pied et la maîtrise des ballons aériens. Sadourny explique : « Il fallait gagner le territoire et renverser la pression par un bon jeu au pied dans certaines zones, et c'est ce qu'on a fait. » Mention spéciale à Théo Chabouni, impeccable sous les chandelles anglaises, et à un collectif tarnais qui a su répondre présent dans les moments chauds.

Une victoire importante pour la suite

Ce succès ne se limite pas à l’exploit d’un soir. Sadourny voit plus loin : « Oui, c’est un gros coup, mais on avait aussi des objectifs sur la construction de notre groupe. Le challenge, c’est de voir notre collectif prendre en épaisseur, et c’est ce qu’on a essayé de faire cette semaine. »

Avec cette montée en puissance, Castres peut désormais aborder la réception de Trévise avec ambition. Le CO devra toutefois jongler avec un calendrier chargé, à commencer par un déplacement périlleux au Racing 92 ce samedi.

« C’est un casse-tête, mais c’est un bon problème pour moi », sourit le manager castrais.

Une dynamique à entretenir

En battant une référence européenne à l’extérieur, le Castres Olympique envoie un message fort. L’équipe, souvent perçue comme un outsider, confirme qu’elle peut jouer les trouble-fêtes. Et avec un huitième de finale à domicile, les Tarnais ont une belle opportunité de continuer leur aventure européenne cette saison. En cas de victoire, le CO affrontera le vainqueur de Northampton-ASM Clermont.