CHAMPIONS CUP. L'UBB sur ses gardes : Les Harlequins boostés par le retour de 4 joueurs clés

Après avoir battu Glasgow lors de leur huitième de finale, les Harlequins enregistrent le retour de 4 joueurs avant le quart de finale face à l’UBB.

Les Harlequins ne sont pas passés loin de la correctionnelle lors de leur huitième de finale à domicile contre Glasgow.

Un huitième tendu

Les coéquipiers de Marcus Smith se sont imposés de 4 points face aux Ecossais, et auraient très bien pu perdre ce match à quelques centimètres près.

Car après avoir creusé l’écart, en menant 21-7 face aux Warriors, les Anglais se sont relâchés. Au point de finir avec 4 points de retards à la 75e minute du match (21-24).

Les Londoniens ont finalement réussi à l’emporter grâce à un essai sur maul, mais ils sont passés tout près de la correctionnelle sur la dernière action du match.

Les joueurs de Glasgow ont tenté le tout pour le tout, avec une longue transversale au pied pour le demi de mêlée international George Horne, à deux doigts de récupérer le ballon, un poil trop long, qui finit sa course en touche.

Un cadre de retour

Cette fragilité affichée par les Harlequins, qui étaient largement favoris à domicile face à cette équipe écossaise, peut s’expliquer par l’absence de joueurs importants.

Bordeaux devra donc s’attendre à une équipe bien plus forte en quart de finale que celle qui a affrontée Glasgow.

Parmi les joueurs de retour, les Anglais pourront compter sur l’impressionnant international du XV de la Rose, Chandler Cunningham-South.

Le troisième ligne s’est révélé lors du dernier Tournoi des 6 Nations, dans le rôle d’impact player. Gros porteur de balles, il aura fait beaucoup de mal aux défenses irlandaise, galloise et italienne, grâce à sa puissance et son explosivité.

Autres retours pour le match face à l’UBB, le demi de mêlée Will Porter et le demi d’ouverture Jarrod Evans, reprendront sûrement leur rôle de remplaçant, derrière la charnière titulaire Danny Care/Marcus Smith.

Le dernier ‘‘comeback’’ pour l’équipe des Harlequins est le centre Luke Northmore. Même si ce n’est pas le joueur le plus connu de l’équipe anglaise, sa vitesse et son sens de l’anticipation firent souvent des étincelles avec le puissant André Esterhuizen en Premiership.

Le choix de la paire de centres des Harlequins sera donc particulièrement important face à la vitesse des arrières bordelais.

Si le centre Springbok, titulaire indispensable de l’équipe de Premiership portera à coup sûr le numéro 12. Le staff anglais possède plusieurs options pour le poste de deuxième centre.

La puissance, avec une association entre André Esterhuizen et Will Joseph, régulièrement associé ensemble en Premiership. Ou un profil plus véloce en numéro 13 comme Luke Northmore ou Oscar Beard, associé au centre sud-africain lors du dernier match de Champions Cup face à Glasgow.

En démonstration face aux Saracens, l’UBB devra quand même se méfier de cette équipe anglaise, qui se déplacera à Chaban Delmas dans la peau d’outsider pour ce quart de finale.