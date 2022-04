Barré par Segonds en 10, la Coupe d'Europe est-elle la dernière chance de Nicolas Sanchez ?

Décevant depuis son arrivée au Stade Français, Nicolas Sanchez s'attire régulièrement les foudres des supporters parisiens. La Champions Cup permettra-t-elle à l'ouvreur de se relancer ?

Voilà déjà trois saisons, lors de l'exercice 2018-2019, que Nicolas Sanchez a débarqué au Stade Français. Et à l'aube de son premier match face à Agen sous les couleurs parisiennes, un après-midi de fin décembre 2018, le ''Goleador'' argentin suscitait déjà d'innombrables attentes. De par sa renommée dans un premier temps. Demi d'ouverture des Pumas depuis de longues années, quatrième du Mondial 2015 en Angleterre avec l'Argentine, Sanchez pose ses valises dans la capitale avec l'étiquette de ''star'' et postule légitimement comme le futur ouvreur titulaire du club. Oui mais voilà. 3 ans et demi plus tard, le natif de Tucuman cristallise les critiques, la faute à des performances sous la tunique rose bien en deçà de sa renommée. Un flop diront même certains. Des prestations en demi-teinte donc pour ne pas dire plus et une irrégularité chronique qui peut agacer. Alors, non, dans ces lignes, le but n'est pas de tirer sur l'ambulance. Mais plutôt de se demander si la Coupe d'Europe, n'est pas la dernière chance pour Nico Sanchez de se relancer avec Paris, après moult désillusions.

