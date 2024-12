Champions Cup. Barassi, Dupont, etc. Les réseaux sociaux ont choisi leurs chouchous au Stade Toulousain !

Après la belle prestation du club rouge et noir sur la pelouse des Exeter Chiefs (21-64), les fans du Stade Toulousain ont fait l'éloge de certains joueurs.

On joue en Champions Cup et on ne met toujours pas les étoiles sur le maillot, ça me gonfle un peu à vrai dire.#EXEST — Gerard Van Rooy (@VanRooyinounet) December 15, 2024

Sans être arrogant, on est clairement sur un match sans grande surprise à l’horizon. Vu les derniers résultats des 2 équipes, je m’attends à un 40 à 10 du @StadeToulousain #EXEST — Baptiste (@bambou31700) December 15, 2024

Énorme le premier essai du Stade Toulousain à Exeter ! Plein de passes après-contact et Antoine Dupont est à la conclusion. #EXEST — Pierre Gorce (@pierregorce12) December 15, 2024

Putain Mallia je savais qu’il allait balancer le ballon dans les tribunes



Je l’ai vu venir à 10km #EXEvST #EXEST — 𝘓𝘶𝘤𝘢𝘴 (@LaGonfleOrange) December 15, 2024

Le nombre d'occases que Toulouse se créée c'est dingue. Sans 1 ou 2 en avants ils auraient le BO à la 20e déjà. #EXEvST — Pierre Gouguet (@PGouguet) December 15, 2024

Je de mains, jeu de toulousains … #EXEST — Jérémy Prdl (@_iamjerem) December 15, 2024

On en vient à etre content que là poule du stade toulousain soit relevée… #exest — Michel Lapourdio - FLatEarther 💉💉💉💉💉 (@MonsieurKklown) December 15, 2024

Pierre-Louis Barassi malgré les blessures ça me paraît tellement dommage de laisser partir un tel joueur… #EXEST — Ana 🔴⚫️ (@knownfireorigin) December 15, 2024

Quelle dinguerie cette équipe quand les adversaires envoient du jeu et laissent des espaces #EXEvTOU #EXEST #EXEvST — Neben31 (@beben_brard) December 15, 2024

Barassi est le meilleure centre français de la saison ! #EXEvST — Capitaine Cailloux (@DuCapitaine) December 15, 2024

Cros, Lebel et Barassi font un début de match exceptionnel #EXEvTOU #EXEvST — 🗝️🤥 (@ClemLanimal) December 15, 2024

Une valse de plus de 40 minutes alors que la soirée n’est pas finie, quelle générosité @ExeterChiefs! Thank you boysss! C’est uuuuuun 10!#EXEST 🔴⚫️ pic.twitter.com/wf3aOY5DSo — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) December 15, 2024

Barassi c’est trop fort bon allez sans dec prolongez #EXEvST — XV de f🔴⚫ (@stadidista) December 15, 2024

WHAT A TRY 🏉



François Cros qui fixe 3 joueurs, Lebron Roumat qui capte main gauche et qui sert main droite, Barrassi parfait dans la continuité et vous ne devinerez jamais qui se retrouve à l’intérieur de Pierre-Louis… ?



7-0 🔴⚫️ https://t.co/aABTeTfiIY pic.twitter.com/TuamZzU6Lv — Grec Ahki (@eKoloKante) December 15, 2024

Le début de match de Cros : décisif sur le premier essai, marque le deuxième, arrache un ballon sur sa ligne sur le seul temps fort d’Exeter. On joue depuis 19min. Bon joueur. — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) December 15, 2024

Antoine Dupont doing Antoine Dupont things 🧙‍♂️



Magic Dup 🪄 pic.twitter.com/F98yuiuM5P — Grec Ahki (@eKoloKante) December 15, 2024

J’accepte pas que barassi quitte le stade Toulousain je n’accepte pas. #EXEvTOU pic.twitter.com/jdPnFfc51R — Eli (@Eli216551218861) December 15, 2024

On en parle du match Thomas King Ramos ? #EXEvTOU #EXEvST — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) December 15, 2024

Thomas Ramos qui n'a même plus besoin de marquer des essais ou de pénalités tellement il y a de transformations 😂😂 #EXEvST — Tom 〽️ (@Tom_Gagniare) December 15, 2024

Thomas Ramos c’est vraiment un joueur incroyable … cette reprise de volée comme celui là je me dis assez souvent pourquoi les joueurs de rugby ne le tente pas plus souvent , j’oublie souvent parce que c’est des joueurs de rugby et que très peu ont la technique de Ramos 🤣 — CalouuU ⚓ L'enfant de Toulon 🚡🌴 (@pascalbusca) December 15, 2024