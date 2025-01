CHAMPIONS CUP. Avec Penaud, Jalibert mais sans Bielle-Biarrey : la compo probable de l'UBB face aux Sharks

Les Bordelais se préparent à un gros choc face aux sud-africains des Sharks dimanche, quelle équipe va aligner Yannick Bru ?

Ce dimanche, l’Union Bordeaux-Bègles reçoit les Sharks de Durban pour le dernier match de poule de Champions Cup. Entre enjeu et gestion des hommes, les défis sont multiples pour Yannick Bru, qui doit aligner l’équipe la plus compétitive possible.

Le bonus en ligne de mire

La victoire bonifiée est obligatoire pour les Bordelais. Ce résultat leur assurerait la première place de la phase de groupe, toutes équipes confondues. Pour cela, il faudra donc battre les Sharks en inscrivant au moins quatre essais. Une tâche loin d’être impossible pour une équipe qui a déjà inscrit 23 essais en 3 matchs (1ᵉʳ).

Afin d’atteindre cet objectif, Yannick Bru dispose des flèches Bielle-Biarrey et Penaud. Le centre du terrain est aussi très costaud avec l’association Depoortère-Moefana. Cependant, tout ce beau monde va figurer dans la liste des 42 de Galthié et pourrait enchainer les cinq matchs du Six Nations.

Cinq rencontres internationales à très haute intensité, autant éviter de trop tirer sur la corde avant le Tournoi. Voilà le dilemme qui s’offre au manager girondin : quelle équipe aligner pour rester compétitif tout en gérant ses internationaux ? Louis Bielle-Biarrey est celui qui a le plus joué avec déjà 1156 minutes au compteur !

Au vu de l’enjeu, avec un parcours entièrement à Chaban-Delmas jusqu’en demi-finale, le staff bordelais aurait tout intérêt à aligner la meilleure équipe possible. Quitte à construire une équipe hybride pour la réception du LOU la semaine suivante.

Une infirmerie qui se remplit

Ces dernières semaines, l’UBB n’a pas été vernie. Adam Coleman s’est blessé à la cuisse gauche. Le puissant deuxième ligne devrait manquer environ deux mois. Jonny Gray, l’autre poutre, est également touché à la cheville. Pierre Bochaton soigne toujours son dos et Pete Samu son genou. Ces quatre-là ont été rejoints par l’arrière Romain Buros, blessé face à Exeter, il en a pour huit semaines.

Côté bonnes nouvelles, Matthieu Jalibert a repris la compétition de la meilleure des manières face à Exeter la semaine dernière. Inscrivant un essai et conduisant parfairtement le camion bordelais. Sipili Falatea est en phase de reprise, il devrait être trop juste pour la réception des Sharks.