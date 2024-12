CHAMPIONS CUP. Arthur Retière, le Minimoy au courage gigantesque qui a écœuré l'Ulster

Plein d'énergie, Arthur Retière a profité de l'absence de Romain Buros pour réaliser de grandes performances en Champions Cup. Contre l'Ulster, il a impressionné de par son caractère.

Si nous n’avons pas en tête de surnom aussi bien trouvé que celui de "Rottvillière" pour l’ailier de l’UBB, Arthur Retière est lui aussi un sacré "chien", sur le terrain. Pas le rapide ni le plus médiatique de la patrouille de France de Bordeaux, le lutin (1m70) de 27 ans est, dans son style, pourtant tout aussi efficace.

Intégré à l’équipe premium de l’UBB depuis quelques semaines suite à la blessure de Romain Buros, l’international d’un soir (1 cape) a forcé le respect, face à l’Ulster. Dans un match engagé et lors duquel les Girondins furent chahutés en première période, Retière a mis la tête, comme on dit, pour filer la main à ses avants. Et fut un poison pour les Irlandais, dans son couloir des 15 mètres.

"On a eu un Arthur Retière des grands soirs qui a nous fait un grand match sur les extérieurs, en récupérant des ballons. On finit avec huit ballons grattés au sol. Aujourd’hui, il fait une performance XXL, en nous aidant énormément dans les moments de tempête", jugeait son entraîneur Yannick Bru pour Rugbyrama.

Au total, la boule de nerfs de Bordeaux a gratté quatre ballons et réalisé 9 plaquages, sortant régulièrement l’UBB de la pression des hommes de Belfast. Performance que n’aurait pas renié Gabin Villière…

En attaque, c'est pas mal aussi

Mais le Bourguignon de naissance a aussi rappelé pourquoi il avait été transfugé de Toulouse l’été dernier. Explosif, très dur à faire tomber grâce à son centre de gravité extrêmement bas, le champion d’Europe 2022 mit constamment les siens dans l’avancée ballon en main, notamment autour des rucks. Et offrit un essai à Damian Penaud, quand il aurait pu être tenté d’aller conclure l’action tout seul.

Bref, cette ancienne figure de proue de sa génération U20 a prouvé pourquoi l’UBB avait été le chercher au mois d’août. Probablement pas pour être un titulaire indiscutable, la faute à son profil très atypique et une concurrence quasiment déloyale sur les ailes. Mais pour se doter d’un suppléant exceptionnel, capable de jouer à l’aile comme à la mêlée.

Une polyvalence qui, couplée à ses qualités, devrait naturellement lui offrir une place dans le groupe lors des matchs qui comptent. Même si l’international à 7 mériterait tellement mieux, à notre sens…