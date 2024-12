CHAMPIONS CUP. Antoine Dupont sur les traces des légendes : ''Il sera très certainement recordman''

Dupont sur les traces des légendes : Avec 24 essais en Champions Cup, le capitaine du Stade Toulousain se rapproche des records de Lowe, Imhoff et O'Driscoll.

Le demi de mêlée du Stade Toulousain, Antoine Dupont, continue de marquer l’histoire de la Champions Cup. Ce week-end, face à l’Ulster, le capitaine du XV de France a inscrit un nouvel essai lors de la large victoire des siens (61-21). Une réalisation qui le rapproche encore un peu plus de la marque de James Lowe, actuel meilleur marqueur en activité de la compétition.

Dupont sur les talons de Lowe

Avec 23 essais à son actif en Champions Cup avant la première journée, Antoine Dupont partageait la deuxième place du classement des marqueurs en activité avec Teddy Thomas, ailier du Stade Rochelais. Il est désormais seul derrière l'international irlandais.

En tête, James Lowe affiche 27 réalisations. Il n'était pas sur la pelouse ce week-end lors de la victoire du Leinster contre Bristol. L’écart se réduit donc entre Dupont et Lowe, et à 28 ans, le Toulousain semble avoir un avantage certain pour prolonger sa course.

Des records historiques en ligne de mire

Si Lowe reste une menace pour les défenses adverses, ses 32 ans pourraient limiter ses apparitions dans les prochaines saisons. Dupont, quant à lui, est dans la force de l’âge et pourrait même s’attaquer aux légendes de la compétition.

Rattraper Tommy Bowe (29 essais) semble réalisable, tout comme égaler Brian O'Driscoll et Juan Imhoff (33 essais). En revanche, le record absolu de Chris Ashton (41 essais) demeure une montagne difficile à gravir. Il pourrait cependant rejoindre un certain Vincent Clerc, auteur de 36 essais.

Lacroix : « Il sera très certainement recordman »

Le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, n’a pas caché son admiration pour son capitaine après la rencontre via Sud Radio. « Je vous laisse imaginer qu’il sera très certainement le recordman, en tout cas, on lui souhaite tous, et qu’il mettra la barre suffisamment haut », a-t-il confié. Lacroix a également salué la performance d’un Dupont « frais, pétillant, judicieux, audacieux ».

🤩 Antoine Dupont est devenu le deuxième meilleur marqueur en activité de la Champions Cup avec 24 essais derrière James Lowe (27).



🗣️ Didier Lacroix : "Je vous laisse imaginer qu'il sera très certainement, le recordman, et qu'il mettra la barre suffisamment haute." pic.twitter.com/TWOINnv2Ye — Sud Radio Rugby (@SudRadioRugby) December 9, 2024

Avec ses qualités hors normes et sa constance, Antoine Dupont ne cesse d’écrire un peu plus l’histoire de la Champions Cup. Si la quête du record de Chris Ashton reste un défi, son ascension parmi les meilleurs marqueurs actifs est déjà un exploit. Et, à en croire son président, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne laisse son empreinte définitive sur la compétition européenne. Une chose est certaine : l’Europe du rugby n’a pas fini d’être éblouie par le phénomène Dupont.