Champions Cup. Aldegheri le T-Rex, Raka au poteau de corner : les notes de Clermont vs Toulouse

C'est l'heure de la remise des copies avec les notes du contrôle de ce week-end. Un devoir maison qui n'a intéressé personne, même les arbitres.

Clermont vs Toulouse : Apprendre de ses fautes

Toulouse : "On leur donne le ballon ils vont faire en-avant"

Charlie Faumuina : 8/10

Premier maul et premier accrochage pour Faumuina. Les caméras ont préféré se concentrer sur lui plutôt que sur Marchand qui s'amusait aussi à côté. Réalisation française !

Arnold : 8/10

Très bon en touche et actif dans le jeu.

Arnold : Ctrl/c + Ctrl/v

Romain Ntamack : 9/10

Telle une battle de danse dans Honey 2 (le meilleur de la trilogie), Ntamack a vu le match de Jalibert quelques minutes plus tôt et a décidé de faire mieux. Continuons de les monter l'un contre l'autre et on sera champion du monde.

Pita Ahki : Merci

Juste merci. C'est un bonheur de te voir jouer et je pourrai dire à mes enfants qu'ils sont nuls au rugby grâce à toi.

Zack Holmes : 5/10

Dans une cour de récré, il y avait toujours cet enfant qui disait qu'il avait des chaussures "qui courent vite". Aujourd'hui, il joue centre au Stade Toulousain.

Cheslin Kolbe : 6/10

On sent qu'il aime courir dans de grands espaces, mais on sait aussi qu'il joue en ce moment avec Holmes.

Matthis Lebel : 9/10

Le phrasé de Jonathan Danty avec la finesse de Spencer. Le digne héritier d'Yves Donguy.

Maxime Médard : non noté

Il avait le totem d'immunité dans sa tête, ce qui l'a poussé à croire qu'il faisait 115 kg.

Yoann Huget : 5/10

Se cacher dans un stade vide est sûrement la plus belle stratégie jamais vue.

Thibaud Flament : 8/10

FABIEN REGARDE-LE !

Baptiste Germain : 8/10

Il fait tout comme Dupont : course de soutien à l'intérieur. Il fait aussi tout comme Serin : temps de jeu.

Dorian Aldegheri : 6/10

Les bras courts et le sac à dos devant : un vrai T-Rex.

Clermont : "Ils nous donnent la balle, on va pousser en mêlée"

Peni Ravai : 8/10

Suis-je le seul à croire qu'il veut échapper à quelque chose quand il court ?

Peceli Yato : 5/10

Depuis qu'il est replacé en deuxième ligne, Yato est aussi utile que Baptiste Serin chez les Bleus.

Fritz Lee : 9/10

On ne parle pas assez de Lee qui continue dans son poste hybride de pilier, deuxième ligne, premier centre et troisième ligne aile en un.

Morgan Parra : 10/10

Rater une pénalité et se tenir le bas du dos > Rater un coup de pied et se regarder la chaussure.

Camille Lopez : non noté

Qui ne ferait pas des passes au cordeau pour se faire mal quand tu joues à Clermont ?

Alivereti Raka : 3/10

C'est dommage. Il poursuit au pied pour éviter le corner, mais il n'y a encore une fois personne au deuxième poteau.

Damian Penaud : 6/10

Il va vite pour un ailier, mais pas assez vite pour Antoine Dupont qui le rattrape en lui tapant sur les fesses avant de le plaquer.

Kotaro Matsushima : 7/10

"Il s'est bien adapté au jeu clermontois". 5 minutes après il ne sait pas quoi faire du ballon.

Sébastien Bézy : 6/10

Signer à Clermont c'est également vivre en 2001 et se faire des teintures blondes.

Tim Nanai-Williams : 7/10

Typiquement le joueur à qui on dit "tu es polyvalent, j'ai besoin de toi", et qui joue 20 minutes par match dès qu'un trois-quart se blesse.

Arthur Iturria : 6/10

Vous vous souvenez quand il était en équipe de France ? Quelle époque formidable.

Etienne Fourcade : 6/10

Vous vous souvenez qu'il est en équipe de France ? Quelle époque incompréhensible.

Non notés : l'arbitrage pro-anglais, les rucks considérés comme des no man's land, la croisée Ntamack-Tolofua pas vue depuis l'arrêt du rugby amateur, le bras de Pearce qui pourrait gagner l'épreuve des poids à bout de bras de Fort Boyard.