Champions Cup. A Toulouse, l'arrêté du préfet suspendu : quel impact pour les supporters ?

Le tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'arrêté du préfet. Aussi, les bars et restaurants de l’hyper-centre pourront conserver leur terrasse jusqu'à 21h.

Champions Cup. À Toulouse, la préfecture anticipe la fermeture des bars pour la finaleLe préfet de Haute-Garonne avait par un arrêté contraint les bars et restaurants de l’hypercentre toulousain a fermé à 19h ce samedi soir. Une décision qui était très mal passée chez les cafetiers et les restaurateurs, quelques jours seulement après leur réouverture sous condition par le gouvernement. La finale programmée à 17h45, ils n'auraient même pas été en mesure d'accueillir des supporters jusqu'à la fin de la rencontre. Aussi avaient-ils décidé en urgence de saisir le tribunal administratif. La Dépêche nous apprend ce samedi que le juge des référés "a suspendu ce vendredi soir cette mesure prise la veille par le préfet". Ainsi, les terrasses pourront être maintenues jusqu'à 21h.



Bien évidemment, le préfet en appelle à la responsabilité de chacun afin que la fête soit belle et que les supporters n'en oublient pas pour autant les gestes barrières et la distanciation sociale. "C'est le comportement individuel et collectif de chacun qui est en jeu". Ainsi La Dépêche rappelle cependant qu'aucun accès à la place du Capitole et de la place Saint-Pierre ne sera possible. Il n'y aura pas non plus de "diffusion de la rencontre sur les terrasses dans le périmètre de l’hyper-centre de Toulouse, boulevards inclus". Du côté de La Rochelle, les mesures prises par le préfet sont maintenues. Champions Cup. Supporters rochelais où pourrez-vous regarder la finale ?