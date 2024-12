Champions Cup. A Bath, attention danger : le Stade Rochelais au révélateur anglais en terrain hostile

En route pour la Champions Cup, les Rochelais s’attaquent à Bath, leader de Premiership. Un premier test crucial pour un club en quête de revanche après un départ de saison en demi-teinte.

Ce vendredi soir, le Stade Rochelais ouvre le bal de la saison 2024/2025 de Champions Cup. Les coéquipiers de Greg Alldritt ne vont pas avoir la vie facile sur la pelouse de Bath. Et, ce même s'ils restent sur deux succès face aux Anglais en 2020 puis en 2022. Deux rencontres qui avaient eu lieu à Deflandre.

Cette fois-ci, c'est sur la pelouse de la formation de Premiership que les hommes de Ronan O'Gara vont évoluer. Ce Recreation Ground, ils ne le connaissent pas puisque la rencontre de décembre 2021 avait été annulée en raison du Covid. "Un stade mythique avec beaucoup d’ambiance", selon le 3e ligne du XV de France où ils ne seront pas du tout en terrain conquis.

Bath : Une Forteresse imprenable pour les Rochelais ?

Bath cette saison, c'est une seule défaite au compteur toutes compétitions confondues. Dont sept victoires de rang. Jusqu'à présent, seul Bristol est parvenu à dominer cette équipe qui truste la première place du championnat anglais. Et qui plus est à domicile. Un match que les Maritimes ont sans doute particulièrement analysé pour tenter de déceler des failles à exploiter.

Alldritt et les Rochelais savent que cette compétition ne laisse que peu de place à l'erreur. "Si on perd un match, c’est compliqué, c’est quasiment des phases finales chaque week-end donc c’est juste parfait de commencer par ce déplacement là-bas, en terrain hostile et face au premier de Premiership", commente le Tricolore pour le Midi Olympique.

Ce qu'ils aimeraient, c'est éviter de connaitre le même scénario que l'an passé. Après deux revers d'entrée, les Rochelais avaient réussi à se qualifier pour les phases finales en remportant leurs deux derniers matchs. Des efforts qu'ils avaient payés par la suite. Et notamment en quart de finale face au Leinster.

"C’est quoi, nous ?" : Ronan O’Gara et la quête d’identité des Rochelais

"Il y avait énormément de déception mais ce match nous a surtout montré qu’on se mentait depuis le début de la saison, qu’on n’était pas prêts physiquement ni techniquement. Pourtant, on pensait l’être. Ça nous a fait retomber les pieds sur terre." De riches enseignements pour un groupe qui a évolué depuis le doublé historique et qui semble encore se chercher.

Le match perdu à Deflandre contre Vannes l'a encore démontré. "Les joueurs et moi, nous avons accepté le fait que samedi, ce n’était pas nous. Mais c’est quoi, nous ?, a confié O'Gara via Sud Ouest. Vendredi soir, j’espère qu’on montrera que notre rugby, ce n’est pas jouer à la « baballe »."

Face à des Anglais en pleine confiance, les Rochelais n'auront d'autres choix que de retrouver la recette du succès. "J’aimerais revoir l’identité de ce club, une grande conquête, une bonne défense et des mecs capables de prendre une bonne décision en attaque, quand la pression arrive." Une pression qui est déjà bel et bien présente sur leurs épaules.

Champions Cup : déjà l’heure de vérité pour le Stade Rochelais

Le Stade Rochelais a perdu trois de ses cinq derniers matchs de Top 14, dont les deux derniers. "C’est un groupe avec énormément de qualités mais qui doit se bouger et qui doit montrer les crocs pour prouver qu’on a les capacités de la gagner, cette coupe", harangue Alldritt. Le moment est venu de le montrer.

Ce match à Bath pourrait bien être celui du déclic pour les Rochelais après un début de saison mi-figue mi-raisin où ils ont manqué de régularité dans la performance. A l'image du quart de finale face au Leinster qui leur avait "permis de nous redresser. Grâce à ce match, on a failli faire une belle fin de saison en Top 14." Ce vendredi, Alldritt et ses coéquipiers ont une belle occasion corriger le tir bien plus tôt que l'an dernier.