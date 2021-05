Champions Cup. 5000 supporters au Stade Ernest-Wallon pour la finale ? C'est en discussion

Le préfet de la Haute-Garonne s'est exprimé sur les restrictions uniques pour la finale de Champions Cup. Mais une bonne nouvelle pourrait tomber.

On vous le disait ce matin, la préfecture de la Haute-Garonne a imposé des restrictions sur le centre de ville de Toulouse afin d'éviter des rassemblements massif lors de la finale de Champions Cup. Ce samedi, les bars et restaurants auront un couvre-feu à 19h, contre 21 heures ailleurs, et ne pourront pas diffuser le match. Une mauvaise pioche pour les supporters et les restaurateurs toulousains.

Mais, intérrogé par France Bleu, le préfet de la Haute-Garonne Etienne Guyot, s'est dit favorable à l'ouverture du Stade Ernest-Wallon à hauteur de 5000 personnes. Si le club peut diffuser le match dans son enceinte pour 1000 personnes, la préfecture a demande une dérogation pour monter à une jauge de 35 % de la capacité totale du stade, soit 5000 personnes. La réponse du ministère de l'Intérieur est vivement attendu du côté de Toulouse, elle devrait arriver dans la journée. Etienne Guyot s'est donc exprimé sur France Bleu : "Je suis favorable à l’ouverture du stade Ernest-Wallon, avec un écran géant. Pour l’instant, c’est possible dans la limite de 1000 spectateurs. J’ai sollicité une dérogation, avec Jean-Luc Moudenc, pour accueillir davantage de personnes. Pour l’instant nous n’avons pas la réponse. S’il y avait dérogation, on pourrait aller jusqu’à 35 % de la jauge, soit à peu près 5000 à 5500 personnes".

Cette initiative n'est pas à l'encontre des restaurateurs du centre-ville, mais la préfecture estime à raison que les risques de manifestations publiques sont bien trop risqués. Guyot revient sur cette interdiction de diffusion des matchs dans les bars et restaurant de la ville : "Qui a envie de voir une foule compacte chanter, agiter des drapeaux, avec le risque de projections que cela représente, avec un voisin qui n’est pas à 1 ou 2 m, mais à 30 cm, ou collé à vous… On ne peut pas prendre le risque de voir des foules compactes, dans une situation susceptible de faire repartir le virus." Une bonne nouvelle pour le rugby toulousain et ses supporters qui pourraient, en respectant les mesures sanitaires, profiter de moment de liesse tous ensemble.