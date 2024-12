Champions Cup. 1253 plaquages, 21 offloads : les stats folle de Dupont et du Stade Toulousain avant l'Ulster

Antoine Dupont, Matthis Lebel, François Cros : les stars toulousaines prêtes à enflammer le Stade Ernest Wallon contre l’Ulster en Champions Cup.

Le Stade Toulousain s’apprête à entamer sa campagne en Champions Cup face à l’Ulster ce week-end. Voici 10 faits incontournables sur le club rouge et noir et son capitaine emblématique, Antoine Dupont, pour briller à la machine à café en parlant rugby avant le match.

Une défense en fer forgé

La saison dernière, Toulouse a affiché une efficacité de 81,7 % dans le secteur des plaquages, se classant troisième de la compétition selon les chiffres de l'EPCR. Ils n’ont pas seulement été précis, mais aussi redoutables : avec 1253 plaquages réalisés, dont 72 dominants, et 18 turnovers gagnés, les Toulousains ont imposé leur loi.

François Cros, toujours aussi intraitable, a été le meilleur plaqueur de l’équipe avec 99 interventions. Une solidité défensive qui pourrait peser face à une équipe de l'Ulster réputée pour ses mètres gagnés par possession (11,5 en moyenne).

Si la défense est l’un des points forts toulousains, leur attaque n’est pas en reste. Matthis Lebel a été le meilleur marqueur d’essais de la Champions Cup avec 6 réalisations (à égalité avec Bielle-Biarrey et Lowe). Enchaînant les franchissements (16 au total) comme personne d’autre dans la compétition. Avec une telle arme sur les ailes, Toulouse dispose d’un atout de taille pour perforer la défense nord-irlandaise.

Antoine Dupont, le maestro incontournable

Antoine Dupont n’a plus besoin d’être présenté, mais ses statistiques parlent une nouvelle fois pour lui à l'orée de cette nouvelle campagne européenne. Le demi de mêlée a parcouru 595 mètres ballon en main (2e meilleur total), réalisé 125 courses et délivré 21 passes après contact la saison passée. Ajoutez à cela 9 passes décisives et 13 turnovers gagnés, et vous obtenez un joueur clé sur tous les fronts.

Il sera à n'en pas douter l'un des joueurs à suivre en 2024/2025 et plus particulièrement ce week-end face une formation irlandaise qui ne viendra pas en victime expiatoire. Porté par des joueurs comme Jacob Stockdale, qui a gagné 292 mètres en Champions Cup la saison dernière, le club irlandais excelle dans la gestion du ballon et les phases de possession. Leur capacité à franchir les défenses pourrait poser des problèmes, surtout si Toulouse ne parvient pas à verrouiller ses extérieurs.

Les affrontements entre Toulouse et l’Ulster ont souvent été spectaculaires. En 2022, l’Ulster avait refroidi le Stadium de Toulouse grâce à un essai mémorable de Robert Baloucoune. Cette fois encore, le choc promet une lutte acharnée, avec des Toulousains bien décidés à défendre leur titre dès la première journée.

Le mot d’Ugo Mola : « La cage aux lions »

Avec une équipe expérimentée et des internationaux de retour, Toulouse veut montrer pourquoi il reste l’un des clubs les plus redoutés d’Europe. "Les grands joueurs veulent jouer aux côtés de leurs pendants. J’aime l’exemple de la cage aux lions. Ils ne s’agressent pas tant qu’ils se reconnaissent. Dès qu’il y en a un plus faible, il est mort. Au Stade Toulousain, c’est la cage aux lions. Si je prends Antoine Dupont et son ami Paul Graou, ils se tirent la bourre. Venez à une séance de jeu au pied, c’est féroce", a commenté Ugo Mola via L'Equipe.

Ce match entre le Stade Toulousain et l’Ulster est plus qu’un simple affrontement de poules : c’est une démonstration de ce que le rugby européen a de meilleur à offrir. Avec des statistiques impressionnantes et des joueurs stars sur le terrain, ce duel s’annonce passionnant et palpitant.