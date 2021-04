Champions Cup. 1 VS 1 Kolbe face à Lam : un duel de feu entre David et Goliath

Duel de feu entre Kolbe et Lam ce samedi en demie de CE. La différence pourrait bien passer par eux, dont les profils sont si différents, mais si attrayants.

On aurait pu avoir un duel de feux follets entre deux des meilleurs « hot steppers » de la planète, Kolbe et Cordero. Au lieu de ça, la demi-finale de Champions Cup entre Toulouse et Bordeaux nous offrira un 1 vs 1 entre David et Goliath, puisque le Sud-Af et l'Argentin devraient tous deux évoluer avec le numéro 14 dans le dos. Cheslin Kolbe (1m71 pour 80kg) face à Ben Lam (1m94 pour 109kg) dans leur couloir, c’est un peu la confrontation entre les gabarits les plus opposés qui soit, mais surtout entre deux des meilleurs joueurs de duels du vieux-continent. Principalement de par ses appuis de dingo et son punch de folie pour l’un, de par sa vitesse supersonique et son raffut quasi-bionique pour l’autre, pas besoin de vous préciser qui est qui.