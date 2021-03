C'est officiel, pas de finales de coupe d’Europe à Marseille !

Les finales de coupes d’Europe (Champions Cup et Challenge Cup) n’auront finalement pas lieu à Marseille.

Prévues initialement le 21 et 22 mai au stade Vélodrome de Marseille, les deux finales seront finalement délocalisées en raison de la crise sanitaire du Covid-19, selon les informations de RMC Sport. Un deuxième report consécutif, après celui de la saison dernière, pour les mêmes raisons.

L’EPCR avait déjà annoncé dans un communiqué de presse du 19 mars dernier, qu’elle évaluera un éventuel maintien des finales à Marseille : « L’EPCR, la Ligue Nationale de Rugby, l’Olympique de Marseille et les autorités locales sont en discussion, pour évaluer un éventuel maintien des finales de Challenge Cup et de Champions Cup à Marseille, prévu le 21 et 22 mai 2021 ».

Coupe d'Europe. La tenue des phases finales à Marseille en mai menacée ?L’organisateur européen de rugby souhaiterait que les finales se jouent devant un public. Et en raison de la crise sanitaire en France, et de ses différentes restrictions (confinement, couvre-feu, limitations de kilomètres…), il semble compliqué d'imaginer un retour du public, en l’espace de seulement deux mois. De plus, les déplacements entre la France et le Royaume-Uni ne sont pas évidents. Par conséquent, il serait possible que l’EPCR attendent de savoir quels clubs se qualifient, pour juger de la localisation de la finale en fonction de la nationalité de ces derniers.

Quoi qu’il en soit, l’EPCR avait expliqué, dans son dernier communiqué, prendre une décision le 2 avril avant les 8es de finales, pour officialiser ou non la délocalisation des deux finales.