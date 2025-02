''C’est magnifique ce que les Bleus arrivent à faire'' : le sélectionneur italien admiratif devant le rugby du XV de France

Beau joueur, le sélectionneur italien Gonzalo Quesada, grand connaisseur du rugby français, fut admiratif devant la prestation des Bleus.

Après la défaite la plus frustrante depuis un moment en Angleterre, nous avons donc eu droit à la victoire record en Italie. Dos au mur et en quête de révolte après leur contre-performance à Twickenham, les Bleus ont répondu par l’épée, ce dimanche à Rome.

Bilan ? Une victoire 24 à 73 pour les coéquipiers d’Antoine Dupont, bien décidés à montrer leur caractère, leur orgueil et faire plaisir à ceux qui les suivent. En voyant leurs ouailles passer la ligne 11 fois, disons d’ailleurs que les (nombreux) Français présents au Stadio Olimpico en ont eu pour leur argent.

Même constat pour le sélectionneur italien Gonzalo Quesada, grand connaisseur du rugby français et admiratif devant la prestation des Bleus : "C’est magnifique ce que les Bleus arrivent à faire, leur précision… Ce n’était pas un match où on pouvait les prendre", admettait-il en conférence de presse après la rencontre, comme relayé par L’Equipe.

"Quand Dupont est à ce niveau…"

Et l’ancien entraîneur du Stade Français d’étayer un peu son ressenti sur le match, déjà plié à la mi-temps. "Nous avons été largement dominés, ils ont pu mettre en place leur jeu facilement, ils ont créé cette énergie, avec cette capacité d'avancer facilement. Ce match me fait mal à la tête, il nous fait très mal. Nous n'avons tenu que vingt minutes, et c'était trop court. Mais je veux voir le côté positif avec quelques beaux essais inscrits par mes joueurs avec même pas 40% de possession."

Pour l’ancien ouvreur de talent, vexée, la France a probablement joué comme la meilleure équipe du monde ce dimanche. "C'est surtout un grand match de l'équipe de France même si le score me paraît lourd, martèle-t-il. Mais très peu d’équipes auraient pu vaincre la France aujourd’hui. Après la défaite en Angleterre, vous (les journalistes) me les avez énervés en les critiquant (sourire). C’était sûr qu’ils arriveraient avec une détermination totale."

La touche finale selon Quesada ? "Quand Dupont est à ce niveau, vous comprenez pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur du monde."

Et derrière lui, ce sont évidemment tous les Bleus qui lui ont emboîté le pas en jouant leur meilleur rugby. La marque de fabrique des plus grands leaders, en somme…