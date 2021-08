Carnet noir. Un joueur gallois perd la vie sur le terrain à l'âge de 31 ans

C'est une tragédie qui est survenu sur un terrain au Pays de Galles. Alex Evanc est décédé à l'âge de 31 ans.

Il y a des nouvelles qu'on ne devrait pas vous faire parvenir. Ce samedi, un joueur gallois a perdu la vie sur le terrain. Une ambulance a pris en charge "Jew", comme l'appellent ses coéquipiers. Alex Evans troisième ligne du Cwmllynfell RFC a perdu la vie durant la rencontre face au Crynant RFC. Le club a tenu à témoigner tout son soutien au joueur : "Nous avons perdu un frère sur le terrain et ça fait tellement mal".

Son capitaine, Chris Balfe décrit Evans comme "un sur un million", écrivant sur la page Facebook son sentiment : "Nous sommes sortis aujourd'hui en équipe de copains et nous sommes sortis du terrain en perdant un frère. Nous avons perdu l'un des garçons qui incarnait parfaitement ce qu'était Cwm. Une personne farouchement loyale qui donnerait tout sur le terrain et dans la vie. Pour moi, Alex résume ce qu'est le rugby à propos d'un homme qui a joué pour le blason et ses copains semaine après semaine. Je sais que le rugby n'a pas d'importance dans des moments comme celui-ci, mais je sais aussi que Jew aimait son club et je veux que lui et sa famille sachent que son club l'aimait."

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.