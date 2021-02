CARNET NOIR. Grand-chelemard en 1977, Jean-Pierre Bastiat nous a quittés

L'ancien troisième ligne du XV de France et vainqueur du Tournoi des V Nations en 1977 Jean-Pierre Bastiat est décédé ce mardi.

Le rugby tricolore a perdu ce mardi l'un de ses illustres représentants. Ancien capitaine des Bleus, Jean-Pierre Bastiat nous a quittés à l'âge de 71 ans. Sélectionné à 32 reprises entre 1969 à 1978, il a fait partie de l'équipe de France qui a remporté le deuxième Grand Chelem de son histoire en 1977 aux côtés d'autres illustres joueurs comme Jacques Fouroux, Robert Paparemborde, Jean-Pierre Rives, Jean-Claude Skrela. Cette année-là, il marquait l'un de ses quatre essais sous le maillot tricolore du côté de Dublin se souvient le Midi Olympique. Le journal précise "qu'il était hospitalisé depuis cinq jours, à la suite d'un accident vasculaire cérébral." Le rugby français se souviendra de lui comme le joueur d'un seul club, Dax, avec qui il a joué une finale de championnat de France en 1973. A son palmarès également, deux succès dans le challenge Yves-du-Manoir en 69 et 71 ainsi qu'une sélection avec les Barbarians face aux All Blacks en 1978 sans oublier un succès dans le Tournoi à égalité avec le Pays de Galles en 1970 et plusieurs tournées à son actif avec les Bleus. Vidéo. V nations - Grand Chelem 1977 : « une bande de potes qui n’avaient peur de rien »

La Fédération Française de Rugby a appris avec une profonde tristesse le décès, à l’âge de 71 ans, de Jean-Pierre Bastiat, capitaine emblématique du rugby français. Joueur international à XV aux 32 sélections de 1969 à 1978, il avait remporté avec le Grand Chelem avec le XV de France lors du Tournoi des Cinq Nations en 1977. Le rugby français est en deuil en perdant aujourd’hui une figure du rugby. La FFR présente toutes ses condoléances à sa famille et ses proches.

