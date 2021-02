RUGBY. Bloqué par la pandémie, un jeune joueur sud-africain risque l'expulsion

La pandémie touche tout le monde et le virus se moque des situations de chacun. Dean van der Westhuizen en fait les frais.

Une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) est une demande de la préfecture concernant un étranger en situation irrégulière. Cette procédure demande à la personne de quitter le territoire sous les 30 jours ou 3 mois si une démarche est entamée auprès du tribunal compétent. C'est ce qui s'est passé pour Dean van der Westhuizen, joueur de rugby sud-africain qui a fait ses classes chez les Blue Bulls et qui fait le bonheur de Mazamet aujourd'hui.

Si on s'arrête à cette lecture, on pourrait se dire que c'est une procédure normale pour un étranger en situation irrégulière mais chaque cas est différent et doit être abordé avec un regard empli de compréhension. Dean a reçu cette lettre le 17 décembre 2020 à son domicile et depuis, lui et sa compagne Auréliane sont dans le flou le plus complet. La menace de quitter la France alors que sa vie est désormais ici a rendu le joueur stressé et craintif.

"Pendant trois mois, la procédure est suspendue. J'ai fait un recours le 23 décembre auprès du tribunal compétent de Toulouse et de là, on a reçu un papier de suspension de la procédure pendant 3 mois. Le 8 janvier 2021, on a reçu un courrier de la préfète qui explique les raisons pour lesquelles Dean doit quitter le territoire", nous explique sa compagne Auréliane. Les raisons sont claires, mais l'application même de cette procédure peut paraître sévère. En effet, Dean jouait à Rieumes la saison dernière et sa signature à Mazamet l'a poussé à démissionner volontairement de son CDI pour un autre, à Mazamet. Pour la préfecture, Dean aurait dû rentrer dans son pays pour demander un nouveau visa. L'autre raison est la durée de vie du couple dans le même foyer. Dean et Auréliane ne sont pas pacsés ni mariés, et dans le même foyer depuis 6 mois après deux ans de relation. Mais tout cela pourrait prendre fin si la procédure va à son terme.

L'incompréhension du joueur est dans l'application de la procédure. Pour demander un nouveau visa de travail, il aurait dû rentrer en Afrique du Sud et faire toutes les démarches depuis là-bas. Seulement, la pandémie a été mise de côté dans la vision de la préfecture. Si un retour est possible dans son pays, Dean peut cependant rester bloqué là-bas avec l'épidémie de variant bien plus contagieuse. Envisageable, mais il devra dire au revoir à son CDI à Mazamet et donc repartir de 0 dans ses démarches. Le billet d'avion de Dean a été reporté 3 fois, alors qu'il avait prévu de faire les démarches comme la loi le demande. Il a finalement été remboursé en août, mais son travail débutait et la saison de rugby également. La difficulté pour un étranger de trouver un travail en CDI est grande et Dean ne voulait pas se permettre de passer à côté de ce contrat.

Le couple a décidé d'écrire au président de la République afin d'exposer son cas et les faits. Mais également leur tristesse de voir qu'une procédure est appliquée de manière binaire, sans aucune prise en compte des à-côtés. Une lettre au président est sûrement prématuré pour vous, mais que feriez-vous dans une telle situation ? L'incompréhension autour de cette OQTF alors que Dean est actuellement en CDI plane et interpelle jusqu'à certaines instances. Son club et ses proches mais aussi le Préfet de l'Ariège qui apporte du soutien sur les démarches administratives. Une association tente bien de rassurer le joueur qui souhaite faire sa vie en France, tout comme le soutien moral de Cheslin Kolbe et d'autres joueurs springboks. "Ce qui le fait stresser, c'est de pouvoir aller en Afrique du Sud mais de ne pas pouvoir rentrer en France". Une pétition a été lancée et l'avancement de cette dernière est comme un léger souffle : "Je veux juste rester en France. C'est vraiment une chance pour moi pour le travail et le rugby. J'avais projet de commencer une formation BPJEPS l'année prochaine, j'ai des projets ici".