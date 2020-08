Bleues : 36 joueuses dont Marjorie Mayans pour le stage d'été

Les Bleues vont se retrouver pour un stage d'été en deux parties afin de préparer la nouvelle saison.

La saison se prépare du côté du XV de France féminin et ce dès maintenant. Elles vont se retrouver pour un stage d'été coupé en deux parties. Au CNR de Marcoussis, le staff pourra compter sur un groupe de 36 joueuses du 3 au 7 août et du 17 au 21 août. Fin octobre, elles devraient disputer leurs deux matchs en retard du Tournoi des 6 Nations contre l'Ecosse et l'Irlande. La FFR planche également sur 2 matchs face aux Anglaises en novembre.

Parmi les 36 sélectionnées, on retrouver Marjorie Mayans qui a décidé de se consacrer au XV et de mettre de côté le rugby à 7 qui souffrira plus que tout de la pandémie mondiale. Safi N'diaye est toujours présente tout comme Gaëlle Hermet la capitaine. Annick Heyraud, manager du XV de France féminin, a souligné l'importance de ce stage pour la FFR : "C’est important de disposer d’un groupe entier car si nous les avons vu au mois de juillet, en raison des préconisations sanitaires, les filles étaient réparties en plusieurs groupes". La situation actuelle a creusé des écarts entre les joueuses, mais ce stage a pour but d'harmoniser le niveau vers le haut selon Hayraud : "c’est assez particulier puisqu’en raison du confinement toutes les filles ne sont pas au même niveau. Aujourd’hui, nous allons travailler différemment car tout le monde ne pourra pas faire la même chose. Nous allons nous adapter en sachant que l’idée est de pouvoir commencer la pratique rugby tout en préparant notre second stage du 17 au 21 où nous monterons en puissance."