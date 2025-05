Blessé, Maxime Lucu pourrait être sur la touche plusieurs semaines

Élu homme de la finale de Champions Cup, Maxime Lucu est pourtant apparu en fauteuil roulant dimanche à Bordeaux. Il pourrait être absent plusieurs semaines.

Il était autour de 17h30 samedi lorsque l'affichage désignant l'homme du match apparaît, nommant Maxime Lucu comme lauréat de cette distinction. Et quelque 20 minutes plus tard, c'est en homme heureux et, visiblement, en pleine forme, qu'il soulève le trophée de la Champions Cup.

Cependant, lors des festivités bordelaises ce dimanche dans la ville girondine, le demi de mêlée est apparu strappé à la cuisse dans un premier temps et s'est déplacé en fauteuil roulant ou en béquilles.

Lucu fête le titre de champion d’Europe… En fauteuil roulant. Visiblement touché à la jambe gauche après la finale d’hier, face à Northampton. pic.twitter.com/I48ixb2S0e — Clément (@carionito) May 25, 2025

Lucu souffrirait d'une sévère béquille

Plus de peur que de mal au final. Même s'il pourrait manquer quelques semaines de compétitions, Maxime Lucu ne souffrirait "que" d'une béquille.

Elle serait plutôt sévère puisque le joueur n'a pas pu marcher hier lors des célébrations à Bordeaux. Une contusion qui ne serait pas apparue durant le match mais plutôt dans la nuit, après que l'adrénaline est redescendue.

De quoi le mettre sur la touche pour quelque temps. On parle d'une absence de deux à trois semaines. Un premier coup dur, sachant que l'UBB se déplace dimanche à Toulon dans une rencontre décisive pour la deuxième place, significative de qualification directe en demi-finale de Top 14.

Comment faire sans Lucu ?

C'est presque sûr, Lucu manquera la fin de la phase régulière de Top 14. Il devrait être de retour en phase finale même si, en cas de barrages, rien ne dit qu'on verra le Bordelais sur le terrain.

Yann Lesgourgues devra donc assurer l'intérim, certainement épaulé par le polyvalent Arthur Retière, champion d'Europe pour la troisième fois depuis samedi.