Mais au fait, avec trois clubs français en finale, combien joueront la Champions Cup ?

Avec la crise sanitaire, le format des Coupes d’Europe a été plusieurs fois modifié. Retour sur les règles de qualifications actuelles.

La crise sanitaire chamboule tout. Au-delà même de reporter, voire d’annuler certains matchs, elle en arrive à changer les formats des compétitions. Les Coupes d’Europe ont d’ailleurs été particulièrement impactées au cours de l’année, la faute aux restrictions de déplacements entre les pays et aux protocoles sanitaires. Ces derniers variaient souvent d’une nation à l’autre et rendaient la situation très compliquée à interpréter. L’Aviron Bayonnais avait d’ailleurs souffert de ce contexte en Challenge Cup. Le président du club, Philippe Tayeb, s'est exprimé à ce sujet : “L'EPCR a décidé qu'il fallait juste faire un protocole à J-6, et que le test PCR n'était pas forcément ce qu'il fallait. Ils se sont trompés et nous sommes les victimes de cette situation.” Champions Cup. Un nouveau format avec 4 équipes sudaf' ?Une période qui empêche donc pour beaucoup d’y voir clair. C’est notamment le cas d’un supporter du Stade Français Paris qui est tombé dans les petits papiers du Rugbynistère afin de demander : “Toulouse et La Rochelle sont en finale de la Coupe d’Europe et déjà qualifiés pour la prochaine édition au vu de leur place en championnat. Le 7ᵉ du Top 14 sera-t-il donc directement qualifié en Champions Cup ? Si Montpellier gagne la Challenge Cup, prendront-ils cette place-là ?”



Des places pour la Champions Cup pour les équipes en dehors des 6 premiers de Top 14 ?

Oui, il y en aura. Mais aux dernières nouvelles, cela n’est pas dû à la présence du Stade Toulousain et du Stade Rochelais en finale de Champions Cup. En effet, le format à 24 équipes des Coupes d’Europe 2021/2022 ne va pas évoluer comparé à celui que l’on a connu cette saison. Pour ce qui est de la qualification des équipes françaises, le constat est simple. Les huit premiers du championnat national seront qualifiés. Ni plus, ni moins. Le fait que Toulouse et La Rochelle soient en finale tout en étant déjà qualifiés pour les phases finales de Top 14 n’y changera rien, selon les règles actuelles.

Si Montpellier gagne la Challenge Cup, le MHR sera-t-il en Champions Cup la saison prochaine ?

Auparavant, une équipe remportant la Challenge Cup se voyait automatiquement reversée en Champions Cup la saison suivante. Peu importe sa place dans son championnat national. Mais actuellement, il n’est fait aucune mention d’une attention similaire de la part de l’EPCR. En effet, dans le règlement lié aux conditions de qualifications pour la Champions Cup, seuls les huit premiers de chaque championnat sont censés participer à la compétition européenne. Actuel 10ᵉ de Top 14 avec 10 points de retard sur le 8ᵉ et trois matchs restants à jouer en championnat, le MHR semble mal embarqué pour pouvoir arracher une place dans la “grande Coupe d'Europe”.