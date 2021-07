Australie/France. Will Genia conseille aux Wallabies de ''casser les côtes'' des Bleus

L'ancien demi de mêlée de l'Australie Will Genia estime que les Wallabies doivent punir les Bleus dans les rucks s'ils veulent avoir des ballons rapides.

La pilule a été difficile à digérer pour le sélectionneur des Wallabies Dave Rennie. Mardi, les Bleus ont mis fin à plus de 30 ans de disette sur le sol australien. Bien que bousculés, les Tricolores ont fait le dos rond avant de profiter de l'indiscipline adverse pour marquer de précieux points. Mais le nouveau boss des Green and Gold estime que les hommes de Fabien Galthié auraient dû être plus sanctionnés dans les rucks. Il a notamment déclaré qu'il allait notamment discuter avec l'arbitre Ben O'Keeffe de l'incapacité de la France à se sortir des zones d'affrontement. "Ils n'ont pas le droit d'être là. Nous voulons que [l'arbitre] soit sévère dans cette zone parce que les ballons rapides sont essentiels pour nous", a-t-il commenté dans des propos rapportés par le Sydney Morning Herald. Des déclarations qui ont fait réagir l'ancien demi de mêlée des Wallabies, Will Genia.



Sélectionné à plus de 100 reprises sous le maillot australien, il considère que ce n'est pas en mettant la pression sur l'arbitre que ses compatriotes vont battre les Bleus. Ce qu'ils doivent faire, c'est prendre les choses en main, soit en leur rentrant dedans ou bien en leur cassant une côte. Peu importe les moyens. "Cheik (Michael Cheika, l'ancien sélectionneur, NDLR.) nous le disait tout le temps. Si quelqu'un se trouve dans cet espace, assurez-vous qu'il n'y entre pas et si cela signifie lui casser une côte, faites-le. C'est la vérité." L'ancien joueur du Stade Français de poursuivre : "Ils vont continuer à le faire s'ils y sont autorisés. L'arbitre ne peut pas faire grand-chose. Ils ont été assez astucieux pour insister dans ce domaine et ne pas le faire de manière trop visible pour que ce soit pénalisé." Pour ce troisième test décisif, il conseille donc aux siens d'être non seulement plus rapides au soutien, plus précis dans les déblayages, mais surtout plus physiques. "Nous devons y entrer avec une certaine brutalité. Cela fait partie du jeu de l'hémisphère nord." Nul doute que ce match pour le gain de la tournée nous offrira une fois de plus un rude combat.