La presse étrangère s'interroge sur l'organisation du Tournoi des 6 Nations

Outre-Manche que se dit-il à l'approche du prochain Tournoi des 6 Nations, lié également avec le destin des Lions Britanniques ?

Jouera, jouera pas ? Depuis quelques jours le monde du rugby retient son souffle, dans l'espoir de voir le Tournoi des 6 Nations 2021 avoir lieu. Il faut dire que malgré l'optimisme qu'essaye de garder la plupart des organisateurs, les nouvelles provenant du Royaume-Uni sur les restrictions en cours dû au Covid-19 n'incitent guère à l'euphorie. Pourtant, les instances continuent de clamer haut et fort qu'il y aura bien un Tournoi 2021, et aux dates prévues. TheRugbyPaper nous rapporte en effet que la compétition hivernale se déroulera bien en février et mars, comme l'ont confirmé récemment les organisateurs. Et pas question à l'heure actuelle d'envisager un quelconque report. Pour rappel, la tournée des Lions Britanniques en Afrique du Sud étant menacée, en cas d'annulation de cette dernière, la possibilité de voir le Tournoi la remplacer et se disputer à ces dates était envisagée.



Le site britannique rapporte d'ailleurs qu'avec cet éventuel report de quatre mois pensé dans un premier temps, les supporters auraient d'ailleurs pu assister aux rencontres, étant donné que la majorité de la population anglaise sera normalement vaccinée d'ici-là. Mais tout ceci relève de l'utopie puisque la première journée se tiendra bien le 6 février prochain, excepté bien évidemment, que le Covid ne vienne pas de nouveau faire des siennes. C'est ce qu'a déclaré l'un des portes-paroles de la compétition : ''Les Six Nations prévoient que le Tournoi se déroule comme prévu, mais nous surveillons la situation sanitaire avec les gouvernements respectifs.''

Des avis qui divergent, le Tournoi lié à la tournée des Lions Britanniques

L'Angleterre a de son côté communiqué, et se prépare normalement pour la réception de l'Écosse le 6 février prochain : ''Nous nous engageons à respecter le calendrier et à surveiller la situation avec toutes les parties. La planification se poursuit conformément aux directives actuelles'', a indiqué la RFU. The Guardian nous apprend par ailleurs qu'il était espéré que 20 000 supporters garnissent les travées de Twickenham, mais la rencontre se jouera finalement à huis clos au vu des mesures actuelles. La tournée des Lions Britanniques quant à elle, est fortement menacée, et une décision quant à la tenue ou non de celle-ci devrait être rapidement prise. La nouvelle variante du virus en Afrique du Sud ''inquiète fortement'' Matt Hancock secrétaire d'État à la Santé. Les vols en provenance de l'Afrique du Sud ont d'ailleurs été bloqués. Mais la perspective d'un Tournoi cet hiver n'enchante pas tout le monde outre-Manche et certains voient en ce possible report de l'escapade sud-africaine une opportunité.



De son côté RugbyPass se pose la question de savoir s'il ne serait pas plus judicieux de reporter la tournée des Lions à 2022 et décaler le tournoi à l'été 2021, les deux compétitions étant au final étroitement liées. C'est ce qu'a d'ailleurs expliqué Andy Goode l'ancien demi d'ouverture du XV de la Rose dans un tweet insistant au passage sur le fait que le public pourrait bien être présent cet été. The Courrier de son côté se plaint de l'absence de public jugeant une ambiance ''sans âme et vide au sens propre comme au sens figuré'' lors de l'Autumn Nations Cup. Pour eux, ''il n'y a aucun évènement dans le rugby excepté la Coupe du monde et la Tournée des Lions, qui dépend autant des fans. Les supporters sont la pierre angulaire du Tournoi''. Les avis divergent donc de l'autre côté de la Manche. Si les organisateurs veulent que la compétition se joue coûte que coûte, les suiveurs avisés du rugby pensent plus judicieux de reporter la compétition à cet été. On n'a pas fini d'en attendre parler. Affaire à suivre.