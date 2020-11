Mais au fait, c'était quoi ces lignes bleues aperçues à l'écran lors d'Ecosse-France ?

Lors du match de la Coupe d'automne des nations, les téléspectateurs ont pu apercevoir le temps d'une séquence écossaise une ligne bleue sur le pré.

Vous l'avez certainement remarqué vous qui étiez scotchés devant votre télévision pour suivre les aventures du XV de France en Ecosse dimanche dernier : des lignes bleues ont à un moment été ajoutées à l'écran par la réalisation (ou le diffuseur, qui sait). Mais pour signaler quoi, au fait ? La ligne de hors-jeu ? On compte sur vous pour avoir balayé l'idée d'un revers de main tant l'emplacement desdites lignes n'était pas adapté à une ligne de hors-jeu imaginaire, qui se trouve derrière les pieds du dernier participant au ruck, on le rappelle.

Selon nous, ces effets visuels en couleur auraient servi à montrer la ligne d'avantage à gagner pour l'équipe en possession du ballon d'un temps de jeu à un autre. Le but étant de guider le téléspectateur afin de lui indiquer factuellement le point que les attaquants devaient franchir afin de gagner cette fameuse ligne d'avantage, et donc ne pas "perdre" de terrain entre chaque action. Avec plus ou moins de réussite on le concède, leur positionnement ayant été quelque peu approximatif pour cette première. Mais une belle tentative d'innovation de la part de la chaîne locale du match, qui pourrait donner bien des idées aux réalisateurs des futures rencontres de cette Autumn Nations Cup...

Entre deux temps de jeu écossais, l'apparition de cette ligne bleue était censée vous permettre de mieux visualiser où est-ce que ces derniers devaient tâcher d'avancer pour ne pas perdre de terrain. Ici, lors de cette attaque dans les 22 mètres français peu après la demi-heure de jeu, on peut voir que les Scots l'ont tout juste dépassée au moment d'être stoppés par la défense tricolore. Ce qui était censé leur assurer de jouer dans l'avancée et prouver la relative efficacité de leur attaque.