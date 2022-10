ARBITRAGE. Ces nouvelles observables vont-elles mettre fin à l'essai de pénalité + carton jaune ?

Suite à l'essai de pénalité accordé à Castres face à Bayonne, Franck Maciello, Directeur National de l’Arbitrage, a apporté des précisions sur cette situation.



Samedi dernier, Castres s'est imposé face à Bayonne en marquant trois essais dont un de pénalité. À la 51e, l'arbitre a estimé qu'au moment de sa tentative d'interception, Kaminieli Rasaku avait commis un en-avant volontaire. Il n'y avait plus de défenseur côté bayonnais pour empêcher l'essai si la passe était arrivée à bon port. Une décision qui a été validée par les arbitres lors de la traditionnelle réunion des officiels ce mardi. La nouvelle recrue fidjienne a donc logiquement écopé d'un carton jaune. Cependant, le scénario aurait pu être différent si on en croit les propos récents de Franck Maciello, Directeur National de l’Arbitrage. Via le Midi Olympique, il explique World Rugby a envoyé de "nouvelles observables, notamment au sujet de la puissance et de la trajectoire de la passe, à savoir si celle-ci est en cloche ou non." À l'avenir, ce genre de situation pourrait donc déboucher sur une tout autre décision.

Avec ces nouvelles observables, le fait de vouloir intercepter le ballon peut ne pas être considéré comme un en-avant volontaire, quelle que soit la position des mains. Je ne dis pas que la décision prise en direct n’était pas appropriée, mais elle fera forcément l’objet d’une discussion par rapport à ces nouvelles observables.

Néanmoins, sachez que si l'essai de pénalité est accordé, le joueur épinglé prendra forcément une biscotte.