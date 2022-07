AMATEUR. Les calendriers de la saison de fédérale dévoilés par la FFR

La fédération française de rugby a dévoilé le calendrier des équipes amateurs de fédérale pour la saison à venir.

L'été bat son plein. Les joueurs amateurs s'ennuient déjà de l'absence de rencontres. Et même le Tour de France n'arrive pas à changer la donne (et puis on sait tous que Tadej Pogacar va gagner). Alors pour nous mettre encore plus l'eau à la bouche, la fédération française de rugby a dévoilé ce mercredi le calendrier des compétitions fédérales pour la saison 2022/23. À vos agendas ! Toutes les dates des rencontres sont à découvrir ici.

AMATEUR. On vous explique tout de la réforme des compétitions pour la saison 2022/2023 !